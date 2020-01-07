***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2020 20:25
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808637
BIST
12:02112.086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -514,32
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
112.253
En Düşük
110.746
12:025,9741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 5,9770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9605
12:026,6493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0081
|Açılış
|: 6,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6454
12:02303,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 1,72
|Açılış
|: 303,61
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,73
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|6,00
|600
|% 13,21
|
|HUBVC
|18,63
|50.674.042
|% 9,65
|
|BURVA
|12,69
|4.170.331
|% 9,11
|
|BALAT
|1,95
|372.491
|% 8,94
|
|TIRE
|5,47
|120.993.411
|% 8,75
|
|CRDFA
|2,46
|300.005
|% -14,88
|
|IHGZT
|4,73
|46.010
|% -14,00
|
|QNBFL
|119,00
|149.464
|% -13,14
|
|GLBMD
|1,65
|75.106
|% -10,81
|
|IHEVA
|2,50
|31.274
|% -10,71
|
|THYAO
|13,38
|930.087.137
|% -1,25
|
|ASELS
|22,30
|407.599.636
|% -0,45
|
|PETKM
|3,68
|274.300.955
|% -0,54
|
|HALKB
|6,10
|262.415.118
|% 0,99
|
|GARAN
|10,82
|229.566.751
|% 1,79
|
|ALBRK
|1,60
|167.138.923
|% 0,00
|
|PETKM
|3,68
|274.300.955
|% -0,54
|
|THYAO
|13,38
|930.087.137
|% -1,25
|
|KRDMD
|2,57
|146.234.863
|% -1,91
|
|IHLAS
|0,78
|41.713.142
|% -4,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8430
|7,8824
|% 0,40
|
|Frank
|6,1285
|6,1654
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5879
|1,5959
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|8,19
|
|Altın Gr.
|304
|304
|2,59
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|-10,00
|
|Tam
|1.989
|2.038
|-10,89
|
|Yarım
|961
|986
|-5,27
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,42
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,01
|
|B. Petrol
|68,67
|68,67
|0,40
|
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