***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.01.2020 20:25
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
AYLIK RAPOR
http://www.kap.org.tr/tr/Bi
15:28113.217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 617,13
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
15:285,9503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0225
|Açılış
|: 5,9510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
15:286,6201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0373
|Açılış
|: 6,6140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
15:28301,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,25
|Açılış
|: 301,63
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
301,56
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|33.351,00
|1.179.463
|% 15,00
|
|DAGHL
|3,31
|35.274.496
|% 14,93
|
|BRYAT
|74,80
|13.186.138
|% 14,72
|
|HUBVC
|19,15
|71.974.899
|% 12,71
|
|TIRE
|5,62
|239.645.957
|% 11,73
|
|CRDFA
|2,46
|311.420
|% -14,88
|
|PAGYO
|6,22
|64.702.275
|% -13,97
|
|IHGZT
|5,00
|55.161
|% -9,09
|
|KRSAN
|8,21
|15.141
|% -7,86
|
|SALIX
|7,50
|55.878
|% -6,25
|
|THYAO
|13,60
|1.747.709.530
|% 0,37
|
|ASELS
|22,42
|648.602.546
|% 0,09
|
|PETKM
|3,70
|425.702.741
|% 0,00
|
|GARAN
|11,06
|423.931.008
|% 4,05
|
|HALKB
|6,15
|415.316.817
|% 1,82
|
|ALBRK
|1,62
|353.410.501
|% 1,25
|
|THYAO
|13,60
|1.747.709.530
|% 0,37
|
|EKGYO
|1,40
|167.722.503
|% -0,71
|
|PETKM
|3,70
|425.702.741
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,62
|298.754.969
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7735
|7,8125
|% -0,49
|
|Frank
|6,0932
|6,1299
|% -0,54
|
|Riyal
|1,5800
|1,5879
|% -0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.578
|1.578
|6,00
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|2.003
|2.033
|5,00
|
|Tam
|1.994
|2.044
|5,56
|
|Yarım
|964
|989
|2,69
|
|Çeyrek
|483
|494
|1,35
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,44
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,44
|68,44
|0,17
|