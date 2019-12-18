***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
18.12.2019 14:23
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
yatırımcı bılgı formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804131
BIST
15:27110.558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -515,53
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
15:275,9112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0236
|Açılış
|: 5,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9207
En Düşük
5,8830
15:276,5775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0132
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5924
En Düşük
6,5510
15:27280,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,27
|Açılış
|: 280,64
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,36
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|69,15
|4.329.474
|% 14,96
|
|MTRYO
|5,95
|9.220.646
|% 13,12
|
|IEYHO
|0,62
|236.344.536
|% 12,73
|
|FMIZP
|38,60
|29.261.645
|% 12,21
|
|BURVA
|7,91
|8.942.868
|% 10,94
|
|NIBAS
|5,48
|85.637
|% -10,60
|
|MRGYO
|0,94
|13.451.861
|% -10,48
|
|MARTI
|0,89
|20.628.039
|% -10,10
|
|KSTUR
|27,00
|8.748
|% -10,00
|
|COSMO
|1,98
|6.292
|% -10,00
|
|THYAO
|13,75
|643.719.409
|% -1,15
|
|KRDMD
|2,49
|278.593.739
|% -0,40
|
|TUPRS
|122,60
|248.206.300
|% -1,29
|
|IEYHO
|0,62
|236.344.536
|% 12,73
|
|GUSGR
|2,54
|232.826.174
|% -1,55
|
|IEYHO
|0,62
|236.344.536
|% 12,73
|
|KRDMD
|2,49
|278.593.739
|% -0,40
|
|EKGYO
|1,47
|156.055.478
|% -2,65
|
|ODAS
|2,26
|226.574.595
|% 7,11
|
|GUSGR
|2,54
|232.826.174
|% -1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7115
|7,7501
|% 0,11
|
|Frank
|5,9998
|6,0359
|% 0,36
|
|Riyal
|1,5712
|1,5790
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|-0,01
|
|Altın Gr.
|281
|281
|1,32
|
|Cumhuriyet
|1.860
|1.888
|11,00
|
|Tam
|1.851
|1.897
|10,27
|
|Yarım
|895
|918
|4,96
|
|Çeyrek
|449
|459
|2,48
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,02
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,23
|0,01
|
|B. Petrol
|65,97
|65,97
|-0,13
|