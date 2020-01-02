***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
02.01.2020 16:22
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
yatırımcı bilgi formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806894
BIST
18:05115.932
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 1.507,09
|Açılış
|: 114.903
|
|Önceki Kapanış
|: 114.425
|
115.932
En Düşük
114.566
18:055,9604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0136
|Açılış
|: 5,9590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9510
|
5,9604
En Düşük
5,9430
18:056,6605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0089
|Açılış
|: 6,6590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6750
|
6,6947
En Düşük
6,6492
18:05292,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,08
|Açılış
|: 292,25
|
|Önceki Kapanış
|: 290,17
|
293,25
En Düşük
290,00
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|5,04
|150.998.378
|% 20,00
|
|CRFSA
|5,65
|185.637.024
|% 19,96
|
|VKING
|2,15
|5.634.637
|% 14,97
|
|DURDO
|15,99
|11.552.618
|% 13,89
|
|IPEKE
|8,73
|992.645.193
|% 13,08
|
|NIBAS
|5,50
|420.909
|% -11,29
|
|INFO
|8,00
|38.081
|% -10,11
|
|EGCYO
|0,29
|223.656
|% -9,38
|
|IHGZT
|6,20
|9.605.064
|% -8,96
|
|EGCEY
|0,36
|486.617
|% -7,69
|
|THYAO
|14,84
|1.627.933.804
|% 2,63
|
|KOZAA
|10,72
|1.020.532.328
|% 6,88
|
|IPEKE
|8,73
|992.645.193
|% 13,08
|
|PETKM
|3,91
|763.359.665
|% 2,62
|
|HALKB
|6,13
|661.005.186
|% 3,72
|
|KRDMD
|2,74
|585.678.241
|% 3,01
|
|PETKM
|3,91
|763.359.665
|% 2,62
|
|EKGYO
|1,50
|266.796.401
|% 2,74
|
|ISGYO
|1,80
|317.482.510
|% 2,27
|
|ODAS
|2,17
|320.001.974
|% 3,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8027
|7,8418
|% -0,67
|
|Frank
|6,1020
|6,1388
|% -0,35
|
|Riyal
|1,5840
|1,5920
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.525
|1.525
|7,97
|
|Altın Gr.
|292
|292
|1,70
|
|Cumhuriyet
|1.939
|1.969
|14,00
|
|Tam
|1.930
|1.978
|11,15
|
|Yarım
|933
|957
|5,39
|
|Çeyrek
|468
|478
|2,69
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,03
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,03
|
|B. Petrol
|65,86
|65,86
|-0,14
|
Seans Raporu
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17:58KRSTL
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