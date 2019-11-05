***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler185.000 195.175 44 -6.128 -6.128 -6.128 176.974 176.974 19.795 275.176 -294.971 -19.795 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.346 1.346 1.346 122.816 122.816 33.795 33.795 157.957 157.957Kar Payları-207.200 -207.200 -207.200 -207.200Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-26.508 -26.508 -26.508Dönem Sonu Bakiyeler185.000 195.175 -26.508 44 -4.782 -4.782 -4.782 299.790 299.790 160.293 457.561 33.795 491.356 1.300.368 1.300.368Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler185.000 195.175 -31.464 44 -4.546 -4.546 2.459 -2.087 258.664 0 258.664 160.293 457.561 224.296 681.857 1.447.482 1.447.482Transferler19.545 204.751 -224.296 -19.545 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-952 -952 -7 -959 24.324 -12.798 11.526 221.304 221.304 231.871 231.871Kar Payları3.921 -204.703 -204.703 -200.782 -200.782Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-6.174 -6.174 -6.174Dönem Sonu Bakiyeler185.000 195.175 -33.717 44 -5.498 -5.498 2.452 -3.046 282.988 -12.798 270.190 179.838 457.609 221.304 678.913 1.472.397 1.472.397Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI353.388 166.782Dönem Karı (Zararı)221.304 33.795Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler190.248 633.467Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 82.944 65.021Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-5.818 2.046Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.352 3.742Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17, 18 26.976 5.666Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-6.799 504.068Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 22.877 61.499Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 68.435 712Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.027 -9.493Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler308 206İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-69.170 -503.900Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-61.022 -270.077Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -4.383Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler58.380 -225.021Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-96.071 112.197Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler72 256İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29.471 -116.872Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları342.382 163.362Ödenen Faiz-9.707 -10.140Alınan Faiz23.960 20.298Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.247 -3.192Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -3.546YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-104.570 -178.147Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.682 11.015Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-87.252 -189.162Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-20.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-481.863 451.956İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-6.174 -26.508İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.174 -26.508Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri954.092 1.518.800Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.186.624 -820.819Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.067 0Ödenen Temettüler-200.782 -207.200Ödenen Faiz-68.249 -37.996Alınan Faiz27.941 25.679YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-233.045 440.591Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.555 9.282NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-229.490 449.873DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ834.738 558.810DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ605.248 1.008.683Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri606.300 837.838Ticari Alacaklar851.382 920.208İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 267.914 296.127İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 583.468 624.081Diğer Alacaklar28.734 26.920İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar21 26.546 24.678İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.188 2.242Türev Araçlar14 434 1.418Stoklar8 434.208 485.190Peşin Ödenmiş Giderler12.746 8.291Diğer Dönen Varlıklar130.542 168.257ARA TOPLAM2.064.346 2.448.122TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.064.346 2.448.122DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 20.202 0Ticari Alacaklar113.600 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 113.600 0Türev Araçlar14 495 1.855Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 283.116 286.658Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 43.686 44.631Maddi Duran Varlıklar10 1.346.128 1.328.532Kullanım Hakkı Varlıkları11 15.477 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar76.854 70.742Şerefiye5.989 5.989Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 70.865 64.753Peşin Ödenmiş Giderler20.428 8.087TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.919.986 1.740.505TOPLAM VARLIKLAR3.984.332 4.188.627KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar930.480 984.376İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar930.480 984.376Banka Kredileri6 930.480 984.376Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları219.419 271.424İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları219.419 271.424Banka Kredileri6 217.359 271.424Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 2.060 0Ticari Borçlar659.956 773.900İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 39.860 52.307İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 620.096 721.593Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.028 3.415Diğer Borçlar1.107 1.035İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.107 1.035Türev Araçlar14 1.572 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)47.695 6.170Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 26.818 7.796Kısa Vadeli Karşılıklar11.523 9.134Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10.109 7.720Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.414 1.414ARA TOPLAM1.902.598 2.057.250TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.902.598 2.057.250UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar563.223 645.058İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar563.223 645.058Banka Kredileri6 550.000 645.058Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 13.223 0Uzun Vadeli Karşılıklar23.474 22.179Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23.474 22.179Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 22.640 16.658TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER609.337 683.895TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.511.935 2.741.145ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.472.397 1.447.482Ödenmiş Sermaye185.000 185.000Sermaye Düzeltme Farkları195.175 195.175Geri Alınmış Paylar (-)-33.717 -31.464Paylara İlişkin Primler (İskontolar)44 44Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.046 -2.087Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.498 -4.546Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.498 -4.546Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar2.452 2.459Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)270.190 258.664Yabancı Para Çevrim Farkları282.988 258.664Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-12.798 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler179.838 160.293Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları457.609 457.561Net Dönem Karı veya Zararı221.304 224.296Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.472.397 1.447.482TOPLAM KAYNAKLAR3.984.332 4.188.627Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat2.742.781 2.706.059 873.968 1.014.357Satışların Maliyeti15 -2.262.089 -2.174.757 -703.298 -791.846TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)480.692 531.302 170.670 222.511BRÜT KAR (ZARAR)480.692 531.302 170.670 222.511Genel Yönetim Giderleri15 -44.518 -50.720 -13.401 -21.796Pazarlama Giderleri15 -66.418 -65.758 -18.087 -26.829Araştırma ve Geliştirme Giderleri15 -4.516 -3.121 -1.667 -1.041Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 160.969 566.145 14.339 353.160Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -123.517 -431.847 -24.742 -274.754ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)402.692 546.001 127.112 251.251Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.156 14.636 2.986 1.791Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 -22.877 -61.499 -3.058 -31.094FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)384.971 499.138 127.040 221.948Finansman Gelirleri17 224.406 585.773 103.959 483.620Finansman Giderleri18 -319.638 -1.050.404 -68.435 -712 -22.415 34.278Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -58.511 -14.293 -24.178 14.520Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -9.924 13.581 1.763 19.758SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)221.304 33.795 84.254 -66.256DÖNEM KARI (ZARARI)221.304 33.795 84.254 -66.256Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları221.304 33.795 84.254 -66.256Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklığa ait pay başına kazanç (Kr) 20 1,20000000 0,18000000 0,46000000 -0,36000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-959 1.346 -120 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.190 1.683 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-7 0 -120 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7 0 -120 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler238 -337 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar11.526 122.816 6.437 77.083Yabancı Para Çevrim Farkları24.324 122.816 -7.358 77.083Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-16.408 0 17.686 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.610 0 -3.891 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.567 124.162 6.317 77.083TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)231.871 157.957 90.571 10.827Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları231.871 157.957 90.571 10.827http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796747BIST