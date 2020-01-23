***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkAksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkAksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi09.05.2018Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 09.05.2018 tarihli aldığı karara istinaden geri alınmış olan tüm payların satışı 13.87 TL fiyattan gerçekleştirilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.SaygılarımızlaÖzel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarAKSA 23/01/2020 3.675.059 % 1,987 13,87 % 0 12.946.537 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814164BIST