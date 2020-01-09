***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar352.177 ton/yıl olan elyaf üretim kapasitemiz, yapılan optimum üretim parkuru oluşturma çalışmaları sonucunda varolan bazı verimsiz makine hatlarının devreden çıkarılması ile 330.150 ton/yıl olarak güncellenmiştir.2020 yılı için hesaplanacak kapasite kullanım oranlarında, toplam kapasite 330 bin ton/yıl olarak kabul edilecektir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla.Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811398BIST