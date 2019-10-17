***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımına ilişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.10.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 425.000.000Mevcut Sermaye (TL) 185.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 370.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviAKSA, TRAAKSAW91E1 185.000.000 185.000.000,000 100,00000 AKSA, TRAAKSAW91E1 NâmaMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 185.000.000 185.000.000,000 100,00000İç Kaynakların Detayı :Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 184.956.394,23Diğer (TL) 43.605,77Ek AçıklamalarŞirketimizin 425.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde 185.000.000 TL olan çıkarılmış sermaye tutarının iç kaynaklardan olmak üzere 185.000.000 TL arttırılarak 370.000.000 TL'ye çıkarılmasına,Sermaye artışı için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") mevzuatına uygun olarak hazırlanmış Bağımsız Denetime tabi mali tablolarda yer alan "Paylara İlişkin Primler" hesabından 43.605,77 TL ve "Sermaye Düzeltme Farkları" hesabından 184.956.394,23 TL iç kaynağın kullanılmasına,Sermayeye ilave edilecek 185.000.000 TL'nin, tüm pay sahiplerine payları oranında Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun uygun gördüğü şekilde dağıtılmasına,Sermaye artışına yönelik olarak, gerekli izinlerin alınması amacı ile SPK'ya başvuru yapılmasına,karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla.Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793851BIST