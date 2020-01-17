***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.01.2020 18:36
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni SPK Onayı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.10.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 425.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 185.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 323.750.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
AKSA, TRAAKSAW91E1 185.000.000 138.750.000,000 75,00000 AKSA, TRAAKSAW91E1 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 185.000.000 138.750.000,000 75,00000
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 138.706.394,23
Diğer (TL) 43.605,77
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.11.2019
SPK Başvuru Tarihi 13.11.2019
SPK Başvuru Sonucu Değiştirerek Onay
SPK Onay Tarihi 10.01.2020
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 17.10.2019 tarihli kararı uyarınca, sermaye düzeltme farkları ve paylara ilişkin primler hesaplarından ilave edilmesi kararlaştırılan 185.000.000.-TL'nın şirketimiz çıkarılmış sermayesine eklenmesi sonucu şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 370.000.000.-TL olmasına karar verilmiş olmasına karşılık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2020 tarih, 29833736-105.01.01.01-E.497 sayılı ve şirketimize bugün ulaşan yazısına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu, yasal defterlerde yer alan bazı fonların sermayeye ilave edilmemesi gerektiği görüşü ile, şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 323.750.000 TL olmasına onay vermiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla
Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813451
BIST