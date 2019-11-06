***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat8 3.799.886.130 3.486.504.457 1.486.920.923 1.428.214.991Satışların Maliyeti8 -2.996.237.096 -2.986.815.116 -1.246.456.768 -1.215.143.122TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)803.649.034 499.689.341 240.464.155 213.071.869BRÜT KAR (ZARAR)803.649.034 499.689.341 240.464.155 213.071.869Genel Yönetim Giderleri-74.549.916 -42.037.061 -27.939.089 -16.152.677Pazarlama Giderleri-1.186.873 -1.071.831 -241.798 -596.310Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28.368.204 8.608.951 16.875.651 6.891.413Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-8.266.442 -19.269.882 -4.172.125 -11.924.322ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)748.014.007 445.919.518 224.986.794 191.289.973Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler482.032 2.647.294 0 38.119Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-2.678.527 -7.080 12.693.050 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)745.817.512 448.559.732 237.679.844 191.328.092Finansman Gelirleri9 300.929.695 493.510.462 61.127.082 308.962.131Finansman Giderleri10 -662.942.222 -794.982.245 -163.239.473 -435.381.984SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)383.804.985 147.087.949 135.567.453 64.908.239Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-34.221.226 -17.095.097 -14.613.046 -19.616.607Dönem Vergi (Gideri) Geliri11 -50.704.200 -38.963.664 -16.986.000 -12.617.969Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 16.482.974 21.868.567 2.372.954 -6.998.638SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)349.583.759 129.992.852 120.954.407 45.291.632DÖNEM KARI (ZARARI)349.583.759 129.992.852 120.954.407 45.291.632Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar7 175.123.756 114.378.514 54.078.634 46.425.757Ana Ortaklık Payları12 174.460.003 15.614.338 66.875.773 -1.134.125Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI748.466.605 -487.811.993Dönem Karı (Zararı)349.583.759 129.992.852Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)349.583.759 129.992.852Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.278.204.346 1.131.680.596Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler357.477.704 309.967.096Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.063.127 726.703Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.063.127 726.703Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler417.002.228 322.570.114Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-103.330.070 -34.838.980Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler520.332.298 357.409.094Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler452.948.981 444.026.546Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler15.491.080 -6.070.961Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler15.491.080 -6.070.961Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler34.221.226 17.095.099Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -2.647.294Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -2.647.294Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 46.013.293İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-384.001.074 -1.441.079.093Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-604.142.325 -1.207.819.154İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-31.395.523 -343.887.993İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-572.746.802 -863.931.161Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler130.542.945 -288.714.699İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)160.642.105 -213.928.266İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-30.099.160 -74.786.433Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler101.942.365 -137.366.255Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-25.292.458 19.781.025Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler158.089.823 230.142.646İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)18.515.674 154.646.619İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)139.574.149 75.496.027Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-187.085.662 -57.566.629İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-182.218.942 -57.232.145İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-4.866.720 -334.484İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler41.944.238 463.973Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)41.944.238 463.973Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.243.787.031 -179.405.645Ödenen Faiz-520.332.298 -336.792.751Alınan Faiz103.330.070 34.838.980Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-673.216 -439.300Vergi İadeleri (Ödemeleri)-77.644.982 -6.013.277YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-295.723.356 -44.586.875Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 733.568Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişlerinan Nakit Girişleri0 39.477.998Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-44.045.966 -84.798.441Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-44.045.966 -84.798.441Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-251.677.390 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-373.859.309 497.327.580Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.260.478.342 2.600.839.049Kredilerden Nakit Girişleri2.260.478.342 2.600.839.049Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.614.263.849 -2.107.244.029Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.614.263.849 -2.107.244.029Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.516.214 0Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 3.732.560Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-15.557.588 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)78.883.940 -35.071.288NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)78.883.940 -35.071.288DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ52.995.042 59.546.471DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ131.878.982 24.475.183Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri131.910.302 53.026.362Ticari Alacaklar2.120.072.716 1.515.930.391İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar263.588.830 232.193.307İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.856.483.886 1.283.737.084Diğer Alacaklar145.533.179 293.535.443İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar13.427.205 174.069.310İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar132.105.974 119.466.133Türev Araçlar2.330.226 413.737Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar2.330.226 413.737Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Stoklar249.472.138 351.414.503Peşin Ödenmiş Giderler62.555.386 33.038.268İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler62.555.386 33.038.268Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27.884.710 31.363.575Diğer Dönen Varlıklar99.308.423 152.049.712İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar99.308.423 152.049.712ARA TOPLAM2.839.067.080 2.430.771.991TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.839.067.080 2.430.771.991DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar412.408 412.408Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar412.408 412.408Diğer Alacaklar19.004.588 1.545.269İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar19.004.588 1.545.269Maddi Duran Varlıklar3.777.601.900 3.774.056.402Arazi ve Arsalar46.481.450 43.488.513Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri3.267.050 4.545.972Binalar66.773.937 85.902.123Tesis, Makine ve Cihazlar3.496.226.219 3.472.640.711Taşıtlar3.092.819 3.080.651Mobilya ve Demirbaşlar2.915.370 3.667.342Özel Maliyetler22.907.074 22.924.284Yapılmakta Olan Yatırımlar101.931.170 78.220.961Diğer Maddi Duran Varlıklar34.006.811 59.585.845Kullanım Hakkı Varlıkları48.016.844 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar96.030.465 91.845.092Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar96.030.465 91.845.092Peşin Ödenmiş Giderler10.009.836 14.234.496İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.009.836 14.234.496Ertelenmiş Vergi Varlığı122.777.854 125.276.334TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.073.853.895 4.007.370.001TOPLAM VARLIKLAR6.912.920.975 6.438.141.992KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.217.395.788 504.015.099İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.183.880 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.183.880 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.214.211.908 504.015.099Banka Kredileri1.204.706.185 504.015.099Kiralama İşlemlerinden Borçlar9.505.723 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.248.294.177 1.394.427.238İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.248.294.177 1.394.427.238Banka Kredileri1.244.265.292 1.394.427.238Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.028.885 0Diğer Finansal Yükümlülükler167.919.508 246.368.464Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler167.919.508 246.368.464Ticari Borçlar508.887.596 551.532.389İlişkili Taraflara Ticari Borçlar50.800.640 233.019.582İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar458.086.956 318.512.807Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9.559.915 7.263.796Diğer Borçlar37.796.543 24.147.589İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.462.207 6.328.927İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar36.334.336 17.818.662Türev Araçlar37.495.856 8.293.208Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar37.495.856 8.293.208Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü67.975.060 71.354.527Kısa Vadeli Karşılıklar2.240.048 2.158.292Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.202.262 1.120.506Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.037.786 1.037.786Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.861.842 17.955.012İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.861.842 17.955.012ARA TOPLAM3.302.426.333 2.827.515.614TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.302.426.333 2.827.515.614UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.099.211.197 1.586.768.204İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.099.211.197 1.586.768.204Banka Kredileri1.066.752.004 1.586.768.204Kiralama İşlemlerinden Borçlar32.459.193 0Diğer Finansal Yükümlülükler16.716.054 13.919.586Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler16.716.054 13.919.586Uzun Vadeli Karşılıklar4.658.683 4.350.528Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.658.683 4.350.528Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü161.785.497 187.635.924TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.282.371.431 1.792.674.242TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.584.797.764 4.620.189.856ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.971.148.355 1.636.101.019Ödenmiş Sermaye613.169.118 613.169.118Paylara İlişkin Primler (İskontolar)247.403.635 247.403.635Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)959.366.405 868.468.605Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)742.056.545 822.742.540Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)741.158.352 821.844.347Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)898.193 898.193Yabancı Para Çevrim Farkları217.309.860 45.726.065Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-14.514.988 -3.518.526Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-14.514.988 -3.518.526Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler64.980.588 48.267.560Yasal Yedekler64.980.588 48.267.560Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-73.716.406 -163.783.444Net Dönem Karı veya Zararı174.460.003 26.094.071Kontrol Gücü Olmayan Paylar356.974.856 181.851.117TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.328.123.211 1.817.952.136TOPLAM KAYNAKLAR6.912.920.975 6.438.141.992Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler613.169.118 247.403.635 882.386.856 1.566.073 28.174.725 2.060.997 48.267.560 -581.636.717 357.310.764 -224.325.953 1.598.703.011 57.466.771 1.656.169.782Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler357.310.764 -357.310.764 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-57.437.480 222.232 315.689.679 894.845 57.437.480 15.614.338 73.051.818 332.421.094 114.378.497 446.799.591Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler613.169.118 0 0 0 0 0 0 247.403.635 0 0 0 0 824.949.376 0 1.788.305 0 0 0 0 0 0 0 0 343.864.404 2.955.842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.267.560 0 0 0 -166.888.473 15.614.338 -151.274.135 1.931.124.105 171.845.268 2.102.969.373Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler613.169.118 247.403.635 821.844.347 898.193 45.726.065 -3.518.526 48.267.560 -163.783.444 26.094.071 -137.689.373 1.636.101.019 181.851.117 1.817.952.136Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-80.685.995 16.713.028 90.067.038 -26.094.071 63.972.967 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)171.583.795 -10.996.462 174.460.003 174.460.003 335.047.336 175.123.739 510.171.075Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye Avansı