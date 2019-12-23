***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13/12/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç limiti başvurusu Sermaye Piyasası Kurulunun 12.12.2019 tarih ve 72/1596 sayılı kararı kapsamında onaylanmış olup, Şirketimiz tarafından 102.000.000.-TL yi aşmayacak şekilde, değişik vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma araçlarına ilişkin başvuru formu ve ihraç belgesi ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804843BIST