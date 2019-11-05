***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.11.2019 17:18
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İZAHNAME VE İHRAÇCI BİLGİ DÖKÜMANI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 05.08.2019
İhraç Tavanı Tutarı 205.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru incelenmekte olup İhraççı Bilgi Dokümanı ve Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen İzahanme seti ayrıca ilan edilecektir. İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 28. Maddesi gereği Ak Faktoring A.Ş. 'nin borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında taslak izahname seti ile verilen garantilere ilişkin bilgiler ekte kamunun bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AKFaktoring_IhracciBilgiDokumani_201910.pdf
EK: 2 AKFaktoring_Ozet_201910.pdf
EK: 3 AKFaktoring_SermayePiyasasiAraciNotu_201910.pdf
EK: 4 Garantör_Beyanları.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796637
BIST
18:00100.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 348,47
|Açılış
|: 100.147
|
|Önceki Kapanış
|: 100.088
|
100.694
En Düşük
99.848
18:005,7554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0163
|Açılış
|: 5,7440
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|Önceki Kapanış
|: 5,7050
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5,7554
En Düşük
5,7179
18:006,3782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0103
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
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6,4008
En Düşük
6,3647
18:00275,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -2,95
|Açılış
|: 275,40
|
|Önceki Kapanış
|: 278,35
|
278,82
En Düşük
275,15
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,80
|140.755.731
|% 19,87
|
|BJKAS
|2,14
|232.702.937
|% 19,55
|
|QNBFL
|36,14
|6.731.843
|% 14,95
|
|SRVGY
|5,54
|3.197.711
|% 11,24
|
|HATEK
|5,59
|44.307.802
|% 10,91
|
|DOKTA
|30,10
|311.628
|% -17,53
|
|BMELK
|1,56
|347.559
|% -8,24
|
|IDEAS
|3,47
|780.087
|% -7,96
|
|VAKFN
|1,38
|25.769.560
|% -7,38
|
|EGCYO
|0,13
|8.680
|% -7,14
|
|THYAO
|11,87
|806.786.294
|% 0,34
|
|KRDMD
|2,26
|334.611.956
|% 0,44
|
|EREGL
|6,88
|302.175.615
|% 2,84
|
|GSRAY
|1,72
|295.408.471
|% 8,18
|
|FENER
|16,74
|258.041.689
|% -1,53
|
|GSRAY
|1,72
|295.408.471
|% 8,18
|
|KRDMD
|2,26
|334.611.956
|% 0,44
|
|BJKAS
|2,14
|232.702.937
|% 19,55
|
|TSPOR
|1,41
|127.707.487
|% 4,44
|
|THYAO
|11,87
|806.786.294
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3818
|7,4188
|% 0,17
|
|Frank
|5,7693
|5,8040
|% -0,27
|
|Riyal
|1,5280
|1,5357
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.488
|1.488
|-20,58
|
|Altın Gr.
|276
|276
|-2,33
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,70
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,28
|-0,05
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|B. Petrol
|62,84
|62,84
|0,70
|
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