***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İZAHNAME VE İHRAÇCI BİLGİ DÖKÜMANIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 05.08.2019İhraç Tavanı Tutarı 205.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimiz borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru incelenmekte olup İhraççı Bilgi Dokümanı ve Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen İzahanme seti ayrıca ilan edilecektir. İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 28. Maddesi gereği Ak Faktoring A.Ş. 'nin borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında taslak izahname seti ile verilen garantilere ilişkin bilgiler ekte kamunun bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 AKFaktoring_IhracciBilgiDokumani_201910.pdfEK: 2 AKFaktoring_Ozet_201910.pdfEK: 3 AKFaktoring_SermayePiyasasiAraciNotu_201910.pdfEK: 4 Garantör_Beyanları.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796637BIST