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***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

24.12.2019 17:16
GÜNCEL HABERLER



***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Şirket yönetim kurulunca 205.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde halka arz ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle borçlanma aracı ihracı için karar alınmış, ancak Sermaye Piyasası Kurulunca 102.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle borçlanma aracı ihracı onayı verilmiştir.

Yetkili Organ Karar Tarihi 05.08.2019
İhraç Tavanı Tutarı 102.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.08.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.12.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.12.2020
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 05.11.2019

Ek Açıklamalar
Şirketimiz borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru incelenmekte olup İhraççı Bilgi Dokümanı ve Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen İzahanme seti ayrıca ilan edilecektir. İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 28. Maddesi gereği Ak Faktoring A.Ş. 'nin borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında taslak izahname seti ile verilen garantilere ilişkin bilgiler ekte kamunun bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805012


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Alış Satış %  
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Altın Gr. 287 287 2,70  
Cumhuriyet 1.882 1.895 0,00  
Tam 1.880 1.928 10,58  
Yarım 909 932 5,11  
Çeyrek 456 466 2,56  
Gümüş.Ons 17,75 17,79 0,34  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,07  
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