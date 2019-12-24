***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Belgesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Şirket yönetim kurulunca 205.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde halka arz ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle borçlanma aracı ihracı için karar alınmış, ancak Sermaye Piyasası Kurulunca 102.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle borçlanma aracı ihracı onayı verilmiştir.Yetkili Organ Karar Tarihi 05.08.2019İhraç Tavanı Tutarı 102.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 05.08.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 12.12.2019İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.12.2020İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 05.11.2019Ek AçıklamalarŞirketimiz borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru incelenmekte olup İhraççı Bilgi Dokümanı ve Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen İzahanme seti ayrıca ilan edilecektir. İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 28. Maddesi gereği Ak Faktoring A.Ş. 'nin borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında taslak izahname seti ile verilen garantilere ilişkin bilgiler ekte kamunun bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805012BIST