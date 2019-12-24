***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.12.2019 17:16
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Şirket yönetim kurulunca 205.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde halka arz ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle borçlanma aracı ihracı için karar alınmış, ancak Sermaye Piyasası Kurulunca 102.000.000-TL ihraç tavanı dahilinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle borçlanma aracı ihracı onayı verilmiştir.
Yetkili Organ Karar Tarihi 05.08.2019
İhraç Tavanı Tutarı 102.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.08.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.12.2019
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.12.2020
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 05.11.2019
Ek Açıklamalar
Şirketimiz borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru incelenmekte olup İhraççı Bilgi Dokümanı ve Sermaye Piyasası Aracı Notu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen İzahanme seti ayrıca ilan edilecektir. İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 28. Maddesi gereği Ak Faktoring A.Ş. 'nin borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında taslak izahname seti ile verilen garantilere ilişkin bilgiler ekte kamunun bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805012
BIST
18:05113.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 978,27
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.395
En Düşük
112.783
18:055,9508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0015
|Açılış
|: 5,9440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
18:056,6052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6095
En Düşük
6,5877
18:05286,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 2,66
|Açılış
|: 286,87
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
287,08
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|1,48
|146.528.329
|% 19,35
|
|INFO
|4,60
|382.485
|% 15,00
|
|ISBTR
|25.300,00
|1.011.401
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.339.038
|% 14,99
|
|QNBFB
|32,70
|64.796.072
|% 12,29
|
|ITTFH
|4,00
|104.734.189
|% -11,11
|
|UZERB
|2,45
|68.974
|% -9,93
|
|BMELK
|1,27
|639.514
|% -9,93
|
|DERAS
|4,35
|30.804.938
|% -6,45
|
|IZMDC
|7,13
|55.578.057
|% -5,06
|
|THYAO
|13,99
|959.785.652
|% 1,52
|
|HALKB
|5,95
|564.978.740
|% 4,39
|
|ASELS
|19,61
|483.149.679
|% 1,87
|
|IPEKE
|8,10
|461.793.116
|% 3,05
|
|PETKM
|3,76
|454.715.134
|% 1,08
|
|IHLGM
|1,15
|334.062.776
|% 1,77
|
|ALBRK
|1,45
|293.775.154
|% -4,61
|
|EKGYO
|1,45
|213.605.120
|% 1,40
|
|ZOREN
|1,74
|257.901.538
|% -0,57
|
|GUSGR
|2,22
|290.858.932
|% 4,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6861
|7,7247
|% 0,12
|
|Frank
|6,0431
|6,0795
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5808
|1,5888
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|13,73
|
|Altın Gr.
|287
|287
|2,70
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|
|Tam
|1.880
|1.928
|10,58
|
|Yarım
|909
|932
|5,11
|
|Çeyrek
|456
|466
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,07
|
|B. Petrol
|67,20
|67,20
|0,81
|
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