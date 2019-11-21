***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
21.11.2019 15:24
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nicel değerlendirme kapsamında, sermaye ve ticaretin kontrol seviyesi, Dünya ekonomileriyle bütünleşme, hukukun üstünlüğü, fiyat kontrolü ve istikrar faktörlerinin entegre olarak Türkiye ekonomisi için belirlediği transfer ve parasal konvertibilite risklerinin (T&C riskleri) makro düzeyde toplam risk kümesi içerisinde yer alan fonksiyonel risk elemanlarının birbirlerine karşı ulaşmış olduğu yeni ve güncel bileşimlerinin ve ilişkili düzenlemelerin, firma bazında, ulusal ve global derecelendirme notları arasında istatistiki olarak yarattığı uyum, eşleştirme ve bağlantılar, JCR Eurasia Rating tarafından metodolojik olarak gözden geçirilmiş ve aşağıdaki firma ve kuruluşların Uluslararası Yabancı Para ve Türk Parası Notları yeniden belirlenerek, teyit edilen diğer notlarıyla birlikte aşağıda gösterilmiştir.
Bu şekilde yeniden belirlenen derecelendirme notları, klasik not indirimi değil, global notlar ile ulusal notların konjonktüre uyumlulaştırma kapsamında metodolojik olarak yeniden eşleştirilmesidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799930
BIST
18:05106.588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -216,79
|Açılış
|: 107.109
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
107.495
En Düşük
106.020
18:055,7149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0152
|Açılış
|: 5,7210
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6970
|
5,7236
En Düşük
5,6924
18:056,3004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0074
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3308
En Düşük
6,2944
18:05268,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,25
|Açılış
|: 268,77
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
270,33
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.423.096
|% 20,00
|
|VAKFN
|2,23
|47.323.262
|% 19,89
|
|KLNMA
|48,46
|6.150.501
|% 14,78
|
|AKENR
|0,95
|86.821.328
|% 14,46
|
|SANKO
|5,62
|32.878.391
|% 12,85
|
|KLGYO
|2,97
|104.673.532
|% -12,39
|
|INFO
|4,50
|4.549
|% -10,00
|
|MGROS
|22,80
|232.120.925
|% -7,84
|
|UZERB
|1,60
|46.703
|% -6,98
|
|MSGYO
|1,61
|26.247.958
|% -5,85
|
|THYAO
|13,64
|1.398.999.775
|% -0,80
|
|GARAN
|10,12
|338.161.793
|% -0,88
|
|ASELS
|19,26
|311.786.543
|% -0,26
|
|PETKM
|3,71
|296.165.588
|% -0,54
|
|KRDMD
|2,37
|237.055.202
|% 1,28
|
|OZGYO
|1,37
|218.564.290
|% 0,00
|
|THYAO
|13,64
|1.398.999.775
|% -0,80
|
|KRDMD
|2,37
|237.055.202
|% 1,28
|
|AKENR
|0,95
|86.821.328
|% 14,46
|
|EKGYO
|1,46
|126.656.221
|% -1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3115
|7,3482
|% -0,31
|
|Frank
|5,7050
|5,7394
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5190
|1,5267
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.463
|-2,49
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,26
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|7,00
|
|Tam
|1.785
|1.830
|7,29
|
|Yarım
|863
|885
|3,52
|
|Çeyrek
|433
|443
|1,76
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,02
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,55
|63,55
|-0,42
|
Seans Raporu
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -438, 61 kaybederek (% -0.33 ) 131, 273
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17:57XU100
Endeks 106, 548 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 6, 616.00 milyon TL de
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17:56BRKSN
Yüzde -3.43 oranında düşüşle 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 283, 430 adet işlem
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17:55RYGYO
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 923, 501 adet işlem