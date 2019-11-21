***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Eurasia Rating firması tarafından Şirketimiz hakkında hazırlanan 15/03/2019 tarihli derecelendirme raporu, 21/11/2019 tarihinde revize edilmiştir.Konuya ilişkin açıklama ekte sunulmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799933BIST