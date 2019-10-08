***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.10.2019 11:56
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFAKFTA1918 ISIN KODLU 3. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.03.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 76.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 12.600.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 12.600.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 31.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 168
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKFTA1918
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.05.2019
Satışa Başlanma Tarihi 11.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 16.07.2019
Satışı Gerçek
17:15101.933
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -1.059,81
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
17:155,8104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0207
|Açılış
|: 5,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
17:156,3730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0272
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
17:15280,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,57
|Açılış
|: 280,60
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88