***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 5.Kupon Faiz Oranı AçıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.03.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 76.500.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 12.600.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 12.600.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 31.12.2019Vade (Gün Sayısı) 168Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKFTA1918Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.05.2019Satışa Başlanma Tarihi 11.07.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 12.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 16.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.600.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Döviz Cinsi TRYİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Gedik Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile 04.07.2019 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi kapsamında vade başlangıç tarihi ve ilgili tüm itfa süreleri boyunca Şirketimiz tarafından ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemeleri için verilen garantilere ilişkin olarak 10.07.2019 tarihli İhraç Belgesi konulu Özel Durum Açıklamasında detay bilgi yer almaktadır.Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 15.08.2019 09.08.2019 15.08.2019 2,28462 27,7962 31,63 287.859,57 Evet2 10.09.2019 09.09.2019 10.09.2019 1,6835 23,6331 26,4104 212.120,98 Evet3 08.10.2019 07.10.2019 08.10.2019 1,6557 21,5827 23,8697 208.618,15 Evet4 05.11.2019 04.11.2019 05.11.2019 1,5497 20,202 22,19785 03.12.2019 02.12.2019 03.12.2019 1,3939 18,171 19,77626 31.12.2019 30.12.2019 31.12.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 31.12.2019 30.12.2019 31.12.2019* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerTRFAKFTA1918 ISIN Kodlu finansman bonosu ihracının 03/12/2019 tarihinde yapılacak 5. kupon ödemesine ilişkin yıllık basit faiz oranı %18,1710 yıllık bileşik faiz oranı %19,7762 kupon faiz oranı ise %1,3939 olarak hesaplanmıştır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796117BIST