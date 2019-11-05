***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.11.2019 14:35
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFAKFTA1918 ISIN KODLU 4. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.03.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 76.500.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 12.600.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 12.600.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 31.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 168
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKFTA1918
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 02.05.2019
Satışa Başlanma Tarihi 11.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 16.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.600.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 6
Döviz Cinsi TRY
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Gedik Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ile 04.07.2019 tarihinde imzalanan Aracılık Sözleşmesi kapsamında vade başlangıç tarihi ve ilgili tüm itfa süreleri boyunca Şirketimiz tarafından ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemeleri için verilen garantilere ilişkin olarak 10.07.2019 tarihli İhraç Belgesi konulu Özel Durum Açıklamasında detay bilgi yer almaktadır.
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.08.2019 09.08.2019 15.08.2019 2,28462 27,7962 31,63 287.859,57 Evet
2 10.09.2019 09.09.2019 10.09.2019 1,6835 23,6331 26,4104 212.120,98 Evet
3 08.10.2019 07.10.2019 08.10.2019 1,6557 21,5827 23,8697 208.618,15 Evet
4 05.11.2019 04.11.2019 05.11.2019 1,5497 20,202 22,1978 195.262,15 Evet
5 03.12.2019 02.12.2019 03.12.2019 1,3939 18,171 19,7762
6 31.12.2019 30.12.2019 31.12.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 31.12.2019 30.12.2019 31.12.2019
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRFAKFTA1918 ISIN Kodlu finansman bonosunun 4. kupon faiz ödemesi 05.11.2019 tarihinde yapılmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796572
BIST