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***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.12.2019 16:34
GÜNCEL HABERLER



***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFAKFT42014 ISIN Kodlu Bono İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 102.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 23.870.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 122
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,04
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKFT42014
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi 25.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 27.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 23.870.000
İhraç Fiyatı 0,9515
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.04.2020
Kayıt Tarihi 24.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.04.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.870.000
Döviz Cinsi TRY

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.12.2019 tarih ve 72/1596 sayılı kararı ile onaylanan Yurt içinde ve toplam 102.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ihraç edilen 23.870.000 TL nominal değerli 122 gün vadeli, iskontolu finansman bonoların satışı ve takas işlemi 27.12.2019 tarihinde tamamlanmıştır.
Ek Açıklamalar
TRFAKFT42014 ISIN Kodlu finansman bonosu ihracının Anapara ve kupon ödemesine ilişkin yıllık basit faiz oranı %15,25 yıllık bileşik faiz oranı %16,04 olarak hesaplanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805590


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GLBMD 2,12 970.769 % 14,59  
TIRE 4,18 130.841.513 % 12,67  
ISGYO 1,53 438.660.620 % 12,50  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7764 7,8154 % 1,10  
Frank 6,0823 6,1189 % 1,03  
Riyal 1,5831 1,5910 % 0,42  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.511 1.511 -1,01  
Altın Gr. 289 289 1,04  
Cumhuriyet 1.916 1.945 12,00  
Tam 1.909 1.956 11,92  
Yarım 923 946 5,76  
Çeyrek 463 473 2,88  
Gümüş.Ons 17,87 17,91 -0,03  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,01  
B. Petrol 67,77 67,77 -0,14  
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