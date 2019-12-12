***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.12.2019 16:01
***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İNAN ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 23.12.2011 İcrada Görevli Değil Hayır 0.0003
HÜSEYİN ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 23.12.2011 İcrada Görevli Değil Hayır 0.0003 Bağımsız Üye Değil
ÖZKAN ATİLA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 05.05.2014 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
AYHAN ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 30.11.2019 İcrada Görevli Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil
ANIL OSMAN YÜRÜT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 17.09.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ANIL OSMAN YÜRÜT Denetimden Sorumlu Y.K Finans Sektörü Profesyoneli
AYKUT BOZKURT Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı
AYHAN ŞAHİN Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803196
BIST
18:05110.477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 361,93
|Açılış
|: 111.011
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|Önceki Kapanış
|: 110.115
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111.910
En Düşük
110.018
18:055,8142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
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|Açılış
|: 5,8140
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|Önceki Kapanış
|: 5,7770
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5,8261
En Düşük
5,7699
18:056,4648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
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|Açılış
|: 6,4830
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|Önceki Kapanış
|: 6,4310
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6,5000
En Düşük
6,4332
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
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|Açılış
|: 275,90
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|Önceki Kapanış
|: 273,61
|
276,72
En Düşük
271,83
BIST En Aktif Hisseler
|ATAGY
|4,61
|9.063.048
|% 14,96
|
|BURVA
|5,59
|8.986.309
|% 14,55
|
|QNBFL
|61,60
|3.550.756
|% 12,00
|
|TIRE
|3,30
|348.909.659
|% 11,49
|
|QNBFB
|27,32
|6.487.602
|% 10,16
|
|USAK
|1,75
|70.519.710
|% -16,27
|
|GLRYH
|1,98
|23.442.180
|% -14,66
|
|ETYAT
|1,29
|30.986.165
|% -14,00
|
|PEKGY
|3,18
|85.233.921
|% -12,40
|
|FORMT
|3,29
|1.153.917
|% -11,71
|
|THYAO
|13,82
|1.837.509.874
|% -1,71
|
|GARAN
|10,98
|828.493.159
|% 3,78
|
|KRDMD
|2,49
|725.386.340
|% 1,63
|
|ASELS
|19,55
|627.753.479
|% 0,10
|
|PETKM
|3,61
|431.851.245
|% -0,55
|
|KRDMD
|2,49
|725.386.340
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,51
|252.496.184
|% 0,00
|
|THYAO
|13,82
|1.837.509.874
|% -1,71
|
|PETKM
|3,61
|431.851.245
|% -0,55
|
|ISFIN
|3,19
|368.682.680
|% 2,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7304
|7,7692
|% 1,59
|
|Frank
|5,8821
|5,9175
|% 0,45
|
|Riyal
|1,5454
|1,5531
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|6,10
|
|Altın Gr.
|276
|276
|2,28
|
|Cumhuriyet
|1.821
|1.849
|4,00
|
|Tam
|1.815
|1.860
|-2,30
|
|Yarım
|877
|900
|-1,11
|
|Çeyrek
|440
|450
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,96
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|0,01
|
|B. Petrol
|64,97
|64,97
|0,77
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