***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKSFA*** AK FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİNAN ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 23.12.2011 İcrada Görevli Değil Hayır 0.0003HÜSEYİN ALTINBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 23.12.2011 İcrada Görevli Değil Hayır 0.0003 Bağımsız Üye DeğilÖZKAN ATİLA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 05.05.2014 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye DeğilAYHAN ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 30.11.2019 İcrada Görevli Genel Müdür Evet Bağımsız Üye DeğilANIL OSMAN YÜRÜT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 17.09.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerANIL OSMAN YÜRÜT Denetimden Sorumlu Y.K Finans Sektörü ProfesyoneliAYKUT BOZKURT Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdür YardımcısıAYHAN ŞAHİN Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803196BIST