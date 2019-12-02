***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşEpos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiKat Mülkiyeti'ne geçişe ilişkin hazırlanan değerleme raporuRapor Tarihi02.12.2019AçıklamalarBostancı Mahallesi 315 Ada 3 parselde bulunan Ak Apartmanı projesinde Kat Mülkiyeti'ne geçise istinaden GYO Tebliği 34. madde ğ bendine ilişkin olarak hazırlanan Değerleme Raporu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801310BIST