***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
05.11.2019 18:13
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -189.440.968 944.975 -4.109.167 374.932 -127.051 103.487 1.265.254 281.542.533 54.696.807 441.561.956 490.551.211 2.499.622.315 2.499.622.315
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
11.349.541 479.201.670 -490.551.211 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-369.852 -204.180 7.694.924 1.049.500.337 1.056.621.229 1.056.621.229
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-135.000.000 -135.000.000 -135.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
187.072.798 49.767.414 -187.072.798 187.072.798 236.840.212 236.840.212
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -2.368.170 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 5.080 0 0 0 0 -331.231 0 0 0 7.798.411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.265.254 0 0 105.819.276 0 54.696.807 0 972.836.424 1.049.500.337 0 3.658.083.756 3.658.083.756
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 -3.860.001 50.712.389 -4.109.167 -10.796 -415.241 2.767.623 -1.038.104 1.265.254 107.311.106 54.696.807 971.344.594 1.029.882.607 3.630.805.417 3.630.805.417
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
8.649.541 1.021.233.066 -1.029.882.607 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
46.191 66.812 1.496.775 -44.630.884 -1.265.254 417.313.111 373.026.751 373.026.751
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-107.616.006 -107.616.006 -107.616.006
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-863.930 -863.930 -863.930
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -4.723.931 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 35.395 0 0 0 0 -348.429 0 0 0 4.264.398 -45.668.988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.960.647 0 54.696.807 0 1.884.961.654 417.313.111 0 3.895.352.232 3.895.352.232
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
252.874.336 198.894.711
Dönem Karı (Zararı)
417.313.111 1.049.500.337
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-212.870.110 -856.543.357
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 2.628.745 3.154.062
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.715.309 6.978.230
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.892.595 1.455.395
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 100.837.000 89.314.460
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
85.653.655 546.163.941
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
19 -406.917.280 -1.504.162.756
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
340.946 827.598
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 340.946 827.598
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-2.636.264 -274.287
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
19 -384.816
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
91.133.477 35.104.895
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
11.035.003 -13.147.775
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
41.108.417 26.562.503
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
41.108.417 26.562.503
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
873.993 -8.947.322
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.464.897 1.844.885
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.464.897 1.844.885
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
39.580.961 28.792.604
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.666.335 -4.849.130
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
43.247.296 33.641.734
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
295.576.478 228.061.875
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-42.663.897 -28.879.275
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-38.245 -287.889
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.773.299 -27.707.302
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
13 -225.000 -24.157.915
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-649.796 -1.323.722
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.564.815 253.350
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -916.720 -2.479.015
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-239.289.695 -161.940.202
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-863.930 -2.368.170
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 239.208.382
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 239.208.382
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 1.201.959.708 195.996.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.178.203.728 -431.953.078
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
2.584.620 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-9.914.452 0
Ödenen Temettüler
-107.616.006 -135.000.000
Ödenen Faiz
6 -153.980.834 -44.866.882
Alınan Faiz
6.744.927 17.043.546
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.357.940 9.247.207
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.681.107 57.243.088
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.039.047 66.490.295
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 91.143.449 85.428.659
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 108.182.496 151.918.954
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 108.182.496 91.143.449
Finansal Yatırımlar
5 13.140.741 24.175.744
Ticari Alacaklar
76.958.575 75.149.096
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 22 388.274 189.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 76.570.301 74.959.256
Diğer Alacaklar
1.120.008 3.384.069
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 0 815.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.120.008 2.568.475
Türev Araçlar
2.508.732 1.994.452
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 2.508.732 1.994.452
Stoklar
12 2.822.629 7.929.849
Proje Halindeki Stoklar
12 420.942.994 395.916.243
Peşin Ödenmiş Giderler
9 4.707.723 2.998.931
Diğer Dönen Varlıklar
- 22.920 105.998
ARA TOPLAM
630.406.818 602.797.831
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
630.406.818 602.797.831
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
10.068.516 41.824.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 10.068.516 41.824.047
Diğer Alacaklar
13.006.261 14.034.787
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 11.992.994 12.878.644
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.013.267 1.156.143
Türev Araçlar
4.745.006 7.224.784
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
10 4.745.006 7.224.784
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 107.069.204 105.621.562
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 5.191.599.000 4.786.945.000
Maddi Duran Varlıklar
27.871.265 29.524.117
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.112.240 5.438.337
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.112.240 5.438.337
Peşin Ödenmiş Giderler
9 12.412.961 11.268.874
Diğer Duran Varlıklar
14 1.486.814 1.003.069
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.373.371.267 5.002.884.577
TOPLAM VARLIKLAR
6.003.778.085 5.605.682.408
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 549.985.631 40.670.639
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 267.701.871 881.074.757
Ticari Borçlar
12.393.022 13.389.604
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7, 22 9.977.730 6.880.229
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.415.292 6.509.375
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.234.485 1.316.355
Diğer Borçlar
4.749.452 4.761.063
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 4.749.452 4.761.063
Türev Araçlar
44.520.658 7.138.489
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10 44.520.658 7.138.489
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 9.299.996 6.946.045
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 7.903.436 10.554.333
ARA TOPLAM
897.788.551 965.851.285
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
897.788.551 965.851.285
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.180.643.844 992.687.899
Ticari Borçlar
2.998.619 3.205.419
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.998.619 3.205.419
Türev Araçlar
21.090.097 5.187.501
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10 21.090.097 5.187.501
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 5.417.059 7.523.123
Uzun Vadeli Karşılıklar
487.683 421.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
487.683 421.764
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.210.637.302 1.009.025.706
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.108.425.853 1.974.876.991
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.895.352.232 3.630.805.417
Ödenmiş Sermaye
21 430.091.850 430.091.850
Sermaye Düzeltme Farkları
121.877.344 121.877.344
Birleşme Denkleştirme Hesabı
870.289.152 870.289.152
Geri Alınmış Paylar (-)
-4.723.931 -3.860.001
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.712.389 50.712.389
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-4.109.167 -4.109.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-313.034 -426.037
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-348.429 -415.241
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
35.395 -10.796
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
35.395
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-41.404.590 2.994.773
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.264.398 2.767.623
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-45.668.988 -1.038.104
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
10 -45.668.988 -1.038.104
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 1.265.254
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
115.960.647 107.311.106
Diğer Yedekler
54.696.807 54.696.807
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.884.961.654 971.344.594
Net Dönem Karı veya Zararı
417.313.111 1.029.882.607
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.895.352.232 3.630.805.417
TOPLAM KAYNAKLAR
6.003.778.085 5.605.682.408
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 306.932.789 271.537.154 101.308.030 96.981.908
Satışların Maliyeti
16 -68.510.087 -56.348.452 -21.788.287 -18.726.646
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
238.422.702 215.188.702 79.519.743 78.255.262
BRÜT KAR (ZARAR)
238.422.702 215.188.702 79.519.743 78.255.262
Genel Yönetim Giderleri
17 -18.956.301 -22.066.752 -5.136.265 -6.820.614
Pazarlama Giderleri
17 -951.331 -1.933.959 -547.675 -551.026
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 31.270.789 71.642.073 8.184.286 47.771.501
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -28.937.570 -34.399.628 -10.237.222 -24.223.807
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
220.848.289 228.430.436 71.782.867 94.431.316
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 407.302.096 1.506.055.335 101.211.493 908.995.687
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -1.892.579 0 -1.892.579
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -340.946 -827.598 -269.934 -1.291.789
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
627.809.439 1.731.765.594 172.724.426 1.000.242.635
Finansman Gelirleri
20 160.988.241 169.318.352 98.217.841 153.149.538
Finansman Giderleri
20 -371.484.569 -851.583.609 -99.689.939 -569.933.530
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
417.313.111 1.049.500.337 171.252.328 583.458.643
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
417.313.111 1.049.500.337 171.252.328 583.458.643
DÖNEM KARI (ZARARI)
417.313.111 1.049.500.337 171.252.328 583.458.643
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
417.313.111 1.049.500.337 171.252.328 583.458.643
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
113.003 -574.032 -83.332 -205.460
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
- 46.191 -369.852 -18.655 -116.014
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
66.812 -204.180 -64.677 -89.446
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-44.399.363 7.694.924 -32.526.515 7.386.147
Yabancı Para Çevrim Farkları
13 1.496.775 7.694.924 -1.326.564 7.386.147
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.630.884 0 -31.199.951 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
10 -44.630.884 0 -31.199.951 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-1.265.254 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-1.265.254 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-44.286.360 7.120.892 -32.609.847 7.180.687
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
373.026.751 1.056.621.229 138.642.481 590.639.330
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
373.026.751 1.056.621.229 138.642.481 590.639.330
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796697
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