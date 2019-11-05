***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler430.091.850 121.877.344 870.289.152 -189.440.968 944.975 -4.109.167 247.881 103.487 1.265.254 281.542.533 54.696.807 441.561.956 490.551.211 2.499.622.315 2.499.622.315Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler11.349.541 479.201.670 -490.551.211 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-574.032 7.694.924 1.049.500.337 1.056.621.229 1.056.621.229Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-135.000.000 -135.000.000 -135.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)187.072.798 49.767.414 -187.072.798 187.072.798 236.840.212 236.840.212Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -2.368.170 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -326.151 0 0 0 0 0 0 0 0 7.798.411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.265.254 0 0 105.819.276 0 54.696.807 0 972.836.424 1.049.500.337 0 3.658.083.756 3.658.083.756Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler430.091.850 121.877.344 870.289.152 -3.860.001 50.712.389 -4.109.167 -426.037 2.767.623 -1.038.104 1.265.254 107.311.106 54.696.807 971.344.594 1.029.882.607 3.630.805.417 3.630.805.417Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler8.649.541 1.021.233.066 -1.029.882.607 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)113.003 1.496.775 -44.630.884 -1.265.254 417.313.111 373.026.751 373.026.751Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-107.616.006 -107.616.006 -107.616.006Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-863.930 -863.930 -863.930Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler430.091.850 121.877.344 870.289.152 0 0 -4.723.931 0 50.712.389 -4.109.167 0 0 0 0 0 -313.034 0 0 0 0 0 0 0 0 4.264.398 -45.668.988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.960.647 0 54.696.807 0 1.884.961.654 417.313.111 0 3.895.352.232 3.895.352.232Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI253.321.471 199.532.018Dönem Karı (Zararı)417.313.111 1.049.500.337Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-212.062.061 -854.250.155Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3 3.013.470 3.573.479Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.715.309 6.978.233Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.205.413 4.068.384Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20 100.673.783 89.126.764Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler84.969.144 545.612.917Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler19 -406.917.280 -1.504.162.756Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler1.071.472 474.646İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler13 1.071.472 474.646Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler183.849 269.724Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-2.592.405 -191.546Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler19 -384.816 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler100.121.729 42.676.837Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)11.035.003 -13.147.775Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler40.334.467 25.294.753İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)40.334.467 25.294.753Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler900.740 -9.146.744Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.170.820 39.467İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler50.022.339 39.637.136Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.858.701 -3.708.187Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)53.881.040 43.345.323Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları305.372.779 237.927.019Vergi İadeleri (Ödemeleri)-51.695.679 -37.697.702Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-355.629 -697.299YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.831.941 -28.041.264İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları13 0 -24.157.915Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-816.154 -1.657.684Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-816.154 -1.657.684Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.564.815 253.350Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -916.720 -2.479.015FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-238.925.528 -161.661.354İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-863.930 -2.368.170İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 239.208.382Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 239.208.382Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 1.201.959.708 195.996.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.178.203.728 -431.953.078Türev Araçlardan Nakit Girişleri2.584.620 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-9.914.452 0Ödenen Temettüler-107.616.006 -135.000.000Ödenen Faiz6 -153.980.834 -44.866.882Alınan Faiz7.109.094 17.322.394YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.227.884 9.829.400Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.753.073 57.369.952NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.980.957 67.199.352DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 96.124.337 88.837.174DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 114.105.294 156.036.526Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 114.105.294 96.124.337Finansal Yatırımlar5 13.140.741 24.175.744Ticari Alacaklar82.415.788 80.033.353İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7, 22 395.591 89.940İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 82.020.197 79.943.413Diğer Alacaklar1.323.721 3.505.498İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22 0 815.594İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.323.721 2.689.904Türev Araçlar2.508.732 1.994.452Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar10 2.508.732 1.994.452Stoklar12 3.175.986 8.329.745Proje Halindeki Stoklar12 489.645.734 464.599.191Peşin Ödenmiş Giderler9 5.556.982 3.661.855Diğer Dönen Varlıklar235.548 110.907ARA TOPLAM712.108.526 682.535.082TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR712.108.526 682.535.082DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar10.068.516 41.824.047İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 10.068.516 41.824.047Diğer Alacaklar13.520.069 14.504.795İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22 11.992.994 12.878.644İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.527.075 1.626.151Türev Araçlar4.745.006 7.224.784Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar10 4.745.006 7.224.784Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 25.267.625 25.180.202Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 5.195.579.636 4.790.590.000Maddi Duran Varlıklar28.655.471 30.422.911Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.993.060 6.422.936Şerefiye707.175 707.175Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.285.885 5.715.761Peşin Ödenmiş Giderler9 12.596.379 11.268.874Ertelenmiş Vergi Varlığı405.650 327.964Diğer Duran Varlıklar14 1.903.153 1.415.372TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.298.734.565 4.929.181.885TOPLAM VARLIKLAR6.010.843.091 5.611.716.967KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 549.985.631 40.670.639Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 267.701.871 881.074.757Ticari Borçlar11.672.563 13.374.156İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7, 22 5.169.648 1.929.315İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 6.502.915 11.444.841Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.708.559 1.722.616Diğer Borçlar6.167.012 6.053.091İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 6.167.012 6.053.091Türev Araçlar44.520.658 7.138.489Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar10 44.520.658 7.138.489Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 13.185.727 9.328.178Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü49.593 26.752Kısa Vadeli Karşılıklar8.948.842 11.727.780Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar826.544 687.224Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8.122.298 11.040.556ARA TOPLAM903.940.456 971.116.458TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER903.940.456 971.116.458UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.180.643.844 992.687.899Ticari Borçlar3.003.619 3.210.419İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.003.619 3.210.419Türev Araçlar21.090.097 5.187.501Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar10 21.090.097 5.187.501Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 5.417.059 7.523.123Uzun Vadeli Karşılıklar1.395.784 1.186.150Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.395.784 1.186.150TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.211.550.403 1.009.795.092TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.115.490.859 1.980.911.550ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.895.352.232 3.630.805.417Ödenmiş Sermaye21 430.091.850 430.091.850Sermaye Düzeltme Farkları121.877.344 121.877.344Birleşme Denkleştirme Hesabı870.289.152 870.289.152Geri Alınmış Paylar (-)-4.723.931 -3.860.001Paylara İlişkin Primler (İskontolar)50.712.389 50.712.389Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-4.109.167 -4.109.167Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-313.034 -426.037Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-313.034 -426.037Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-313.034 -426.037Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-41.404.590 2.994.773Yabancı Para Çevrim Farkları4.264.398 2.767.623Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-45.668.988 -1.038.104Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)10 -45.668.988 -1.038.104Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 1.265.254Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler115.960.647 107.311.106Diğer Yedekler54.696.807 54.696.807Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.884.961.654 971.344.594Net Dönem Karı veya Zararı417.313.111 1.029.882.607TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.895.352.232 3.630.805.417TOPLAM KAYNAKLAR6.010.843.091 5.611.716.967Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 324.673.306 288.021.677 107.040.934 101.668.833Satışların Maliyeti16 -80.377.087 -67.197.771 -25.346.792 -21.315.718TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)244.296.219 220.823.906 81.694.142 80.353.115BRÜT KAR (ZARAR)244.296.219 220.823.906 81.694.142 80.353.115Genel Yönetim Giderleri17 -22.772.409 -25.050.779 -6.488.568 -7.505.994Pazarlama Giderleri17 -2.828.936 -3.548.103 -1.080.008 -1.211.768Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 32.492.527 72.778.205 8.359.758 47.971.621Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -29.659.923 -36.994.257 -10.515.904 -26.445.917ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)221.527.478 228.008.972 71.969.420 93.161.057Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 407.302.096 1.506.055.335 101.211.493 908.995.687Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -1.892.579 0 -1.892.579Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 -1.071.472 -474.646 -362.616 -92.738FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)627.758.102 1.731.697.082 172.818.297 1.000.171.427Finansman Gelirleri20 161.575.112 169.825.448 98.394.840 153.446.688Finansman Giderleri20 -371.836.254 -851.752.469 -99.845.777 -570.033.185SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)417.496.960 1.049.770.061 171.367.360 583.584.930Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-183.849 -269.724 -115.032 -126.287Dönem Vergi (Gideri) Geliri-261.535 -309.283 -111.597 -94.500Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri77.686 39.559 -3.435 -31.787SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)417.313.111 1.049.500.337 171.252.328 583.458.643DÖNEM KARI (ZARARI)417.313.111 1.049.500.337 171.252.328 583.458.643Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar- 0 0 0 0Ana Ortaklık Payları417.313.111 1.049.500.337 171.252.328 583.458.643Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar113.003 -574.032 -83.332 -205.460Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)- 113.003 -574.032 -83.332 -205.460Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-44.399.363 7.694.924 -32.526.515 7.386.147Yabancı Para Çevrim Farkları13 1.496.775 7.694.924 -1.326.564 7.386.147Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-44.630.884 0 -31.199.951 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)10 -44.630.884 0 -31.199.951 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-1.265.254 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)-1.265.254 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-44.286.360 7.120.892 -32.609.847 7.180.687TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)373.026.751 1.056.621.229 138.642.481 590.639.330Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları373.026.751 1.056.621.229 138.642.481 590.639.330http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796701BIST