***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzca,Şirketimiz portföyünde bulunan Akapartmanı projesi A Blok' ta bulunan 2, 3 ve 4 no.lu 3 adet bağımsız bölüm için Epos Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.'nin 02.12.2019 tarih ve AKGYO-2019-00003 sayılı raporu ile tespit edilen değer de dikkate alınarak, GİZEM SERAMİK FRİT VE GLAZÜR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile aylık 36.800,00-TL kira bedeli üzerinden kira sözleşmesi imzalanmasına,karar verilmiştir.Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805606BIST