***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim KurulumuzcaHSBC Bank A.Ş'den ("Banka") 20.000.000 ABD Doları (yirmimilyon ABD Doları) tutarında kredi kullanılmasına, ilk 6 ay anapara ödemesiz, kalan tutarın aylık dönemlerle 54 (ellidört) eşit taksitle geri ödenmesine, son vade tarihinde (altmışıncı ödeme) 6.000.000 ABD Doları (altı milyon ABD Doları) tutarında balon ödeme yapılmasına ve ilgili şartları düzenleyecek Genel Kredi sözleşmesi imzalanmasına, Şirketimizin maliki bulunduğu Acıbadem Mahallesi, Çeçen Sokak, N 25, Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan Akasya AVM üzerinde Banka lehine, serbest dereceden istifade hakkı tanınmak sureti ile 4. derece 1.sırada USD 25.000.000'lik üst limit ipoteği tesis edilmesine ve bu kapsamda Şirketimiz ile Banka arasında ipotek sözleşmesi ("İpotek Sözleşmesi") akdedilmesine,Karar verilmiştir.Saygılarımızla,Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790510BIST