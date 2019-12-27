***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2019 17:07
***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan UN Global Compact katılımcısı olmak üzere gerekli başvuruları tamamlamış olup, üyelik sürecinin 2020 yılı başında resmiyet kazanması öngörülmektedir. UN Global Compact Hakkında 2000 yılında çalışmalarına başlayan UN Global Compact, dünyamız, tüm insanlar, topluluklar ve pazarlara fayda sağlayan sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomi yaratmak için kurumların iş birliği ile harekete geçmelerini teşvik eden 160'ın üzerinde ülkede 9.500'ün üzerinde şirket ve 3.000'in üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805607
BIST
17:46113.668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 15,36
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.381
17:465,9591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0270
|Açılış
|: 5,9560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9611
En Düşük
5,9292
17:466,6529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0602
|Açılış
|: 6,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6536
En Düşük
6,5741
17:46289,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,04
|Açılış
|: 289,36
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,76
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|HDFGS
|2,63
|114.830.564
|% 18,47
|
|KENT
|180,30
|15.028.675
|% 14,99
|
|GLBMD
|2,12
|970.769
|% 14,59
|
|ISGYO
|1,53
|438.839.536
|% 12,50
|
|TIRE
|4,14
|132.849.480
|% 11,59
|
|FMIZP
|45,50
|37.125.223
|% -15,11
|
|SMART
|9,80
|193.824.050
|% -13,66
|
|QNBFB
|37,76
|84.905.690
|% -12,67
|
|EGCYO
|0,38
|158.648
|% -9,52
|
|KFEIN
|11,30
|65.213.633
|% -6,15
|
|ALBRK
|1,56
|1.043.007.631
|% 8,33
|
|ISFIN
|4,05
|740.560.355
|% 2,53
|
|THYAO
|13,95
|503.458.517
|% -0,07
|
|ISGYO
|1,53
|438.839.536
|% 12,50
|
|TKFEN
|19,22
|321.799.702
|% 1,16
|
|ALBRK
|1,56
|1.043.007.631
|% 8,33
|
|ISGYO
|1,53
|438.839.536
|% 12,50
|
|ISFIN
|4,05
|740.560.355
|% 2,53
|
|IHLAS
|0,89
|116.986.148
|% 4,71
|
|KRDMD
|2,62
|274.211.464
|% 3,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7822
|7,8213
|% 1,18
|
|Frank
|6,0823
|6,1190
|% 1,03
|
|Riyal
|1,5832
|1,5911
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.511
|-1,12
|
|Altın Gr.
|289
|289
|1,13
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|12,00
|
|Tam
|1.909
|1.956
|11,92
|
|Yarım
|923
|946
|5,76
|
|Çeyrek
|463
|473
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|67,77
|67,77
|-0,14
|
Seans Raporu
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-
17:59TIRE
Yüzde 11.86 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 598, 293 adet işlem
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17:58EGGUB
Yüzde 5.29 oranında artışla 48.58 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 853 adet işlem
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17:57SEKUR
Yüzde 9.94 oranında artışla 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 555, 382 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 97 artarak (% 0.05 ) 137, 778
-
17:56XU100
Endeks 113, 748 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 7, 678.00 milyon TL de