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***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.01.2020 17:07
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***AKSGY*** AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği  (III-48.1) 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca  2019 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında, satım işlemlerimizin toplamı 9.282.407 TL + KDV,  kiralama işlemlerimiz aylık kira bedeli toplamları  ise 14.125 USD + KDV ve 1.684.604 TL + KDV  olacak şekilde gerçekleşmiştir. Saygılarımızla, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811874


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SNGYO 1,46 71.793.974 % 19,67  
GYHOL 9,93 5.600.172 % 14,93  
MRGYO 1,31 108.880.740 % 14,91  
GLBMD 2,27 23.959.292 % 14,65  
VKING 3,68 3.307.576 % 14,29  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6435 7,6819 % -0,04  
Frank 6,0087 6,0449 % 0,04  
Riyal 1,5599 1,5678 % 0,00  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.559 1.559 7,77  
Altın Gr. 294 294 1,49  
Cumhuriyet 1.944 1.973 -3,00  
Tam 1.936 1.984 -2,31  
Yarım 936 960 -1,12  
Çeyrek 469 480 -0,56  
Gümüş.Ons 18,08 18,11 0,19  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 0,04  
B. Petrol 65,29 65,29 -0,07  
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