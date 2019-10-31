***AKSGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması
31.10.2019 14:33
***AKSGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması )
İlgili Şirketler [AKSGY]
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Türkçe
Likidite Sağlayıcı Atanması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Kodu
GDK
İlgili Menkul Kıymet Adı
AKSGY.E
Eski Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş
Likidite Sağlayıcılığın Başlayacağı Tarih
04/11/2019
Likidite Sağlayıcılığın Biteceği Tarih
02/11/2020
Açıklamalar
Borsamız Kolektif Yatırım Ürünleri Ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem gören Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY.E) paylarında halen likidite sağlayıcısı olan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin söz konusu likidite sağlayıcılık faaliyetinin devamı için yaptığı başvuru uygun görülmüştür. Bu çerçevede, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş, 04/11/2019-02/11/2020 (dahil) tarihleri arasındaki dönemde AKSGY.E işlem sırasında likidite sağlayıcılık faaliyetlerine devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795817
BIST
15:5798.838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 146,33
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.585
15:575,7124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0132
|Açılış
|: 5,7120
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7266
En Düşük
5,6975
15:576,3773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0186
|Açılış
|: 6,3700
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|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3924
En Düşük
6,3554
15:57277,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 2,85
|Açılış
|: 277,01
|
|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
277,47
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|MEPET
|1,78
|60.883.032
|% 16,34
|
|AVTUR
|1,56
|28.418.045
|% 13,04
|
|INFO
|5,50
|1.375
|% 12,94
|
|DENIZ
|25,44
|30.590.050
|% 9,47
|
|MSGYO
|1,46
|17.675.657
|% 7,35
|
|SALIX
|5,15
|12.083
|% -6,36
|
|ULAS
|1,60
|1.781.022
|% -4,76
|
|PSDTC
|6,09
|1.008.909
|% -4,40
|
|PSDTC
|6,09
|1.008.909
|% -4,40
|
|PSDTC
|6,09
|1.008.909
|% -4,40
|
|PGSUS
|66,05
|82.040.075
|% 1,15
|
|NATEN
|8,61
|65.136.322
|% 3,11
|
|BERA
|2,89
|61.402.148
|% -2,03
|
|MEPET
|1,78
|60.883.032
|% 16,34
|
|IHLGM
|0,73
|23.352.453
|% 0,00
|
|MEPET
|1,78
|60.883.032
|% 16,34
|
|IHLGM
|0,73
|23.352.453
|% 0,00
|
|BERA
|2,89
|61.402.148
|% -2,03
|
|OSTIM
|1,17
|17.556.415
|% -4,10
|
|MSGYO
|1,46
|17.675.657
|% 7,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3782
|7,4152
|% 0,66
|
|Frank
|5,7662
|5,8010
|% 0,50
|
|Riyal
|1,5186
|1,5262
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.508
|1.508
|12,61
|
|Altın Gr.
|277
|277
|3,05
|
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|8,00
|
|Tam
|1.827
|1.873
|11,69
|
|Yarım
|883
|906
|5,65
|
|Çeyrek
|443
|453
|2,83
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,09
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,05
|
|B. Petrol
|59,88
|59,88
|-0,36
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