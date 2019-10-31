***AKSGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması









***AKSGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması )İlgili Şirketler [AKSGY]İlgili Fonlar []TürkçeLikidite Sağlayıcı AtanmasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiYeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum AdıGedik Yatırım Menkul Değerler A.ŞYeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum KoduGDKİlgili Menkul Kıymet AdıAKSGY.EEski Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum AdıGedik Yatırım Menkul Değerler A.ŞLikidite Sağlayıcılığın Başlayacağı Tarih04/11/2019Likidite Sağlayıcılığın Biteceği Tarih02/11/2020AçıklamalarBorsamız Kolektif Yatırım Ürünleri Ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem gören Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY.E) paylarında halen likidite sağlayıcısı olan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin söz konusu likidite sağlayıcılık faaliyetinin devamı için yaptığı başvuru uygun görülmüştür. Bu çerçevede, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş, 04/11/2019-02/11/2020 (dahil) tarihleri arasındaki dönemde AKSGY.E işlem sırasında likidite sağlayıcılık faaliyetlerine devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795817BIST