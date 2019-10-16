***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1-) TEİAŞ tarafından tahakkuk ettirilen Elektrik İletim Bedeli'nin Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. tarafından ödenmesi gerektiğine dair Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının 17.12.2003 tarih ve 4139 sayılı işleminin iptali talebiyle Ankara 7. İdare Mahkemesine dava açılmıştır.2-) Ankara 7. İdare Mahkemesi'nce 2015/110 Esas, 2015/157 Karar sayılı ve 28.01.2015 tarihli kararıyla söz konusu işlemin hukuka uygun bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.3-) Davalı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığınca iptal kararı aleyhine temyiz yoluna başvurmuş olup, Danıştay 13. Dairesi'nin 2016/3394 esas, 2019/2216 karar sayılı ve 24.06.2019 tarihli ilamıyla Ankara 7. İdare Mahkemesinin iptal kararı hukuka uygun olduğundan temyiz talebi reddedilmiştir.4-) Ankara 7. İdare Mahkemesinin ilgili karar doğrultusunda, 01.01.2003-31.08.2019 tarihine kadar, Dağıtıcı firmaya tarafımızdan ödenen sistem kullanım bedeli ve yasal faizi ile birlikte toplam, 2.534.509,69 TL (KDV Dahil) Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının 04.10.2019 tarihli oluru, ve Elektrik Üretim A.Ş.'nin 15.10.2019 tarihli ödeme emri ile tarafımıza ödenmiştir.5- Bu tarihten sonra, şirketimizce her ay üretime göre hesaplanan ve tarafımıza tahakkuk ettirilen ÇAYKÖY HES'e ait Sistem Kullanım Bedeli, Dağıtıcı firmaya ödenecek, devamında yansıtma faturası ile Elektrik Üretim A.Ş.'den tahsil edilecektir.Dolayısı ile ÇAYKÖY HES için ödenen Sistem Kullanım Bedeli, maliyetimiz olmaktan çıkmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793442BIST