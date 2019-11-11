***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.09.2018/17.12.2018/18.02.219/11.03.2019/10.05.2019/09.07.2019/31.07.2019/05.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin mali yapısını güçlendirmek ve finansman kaynaklarını çeşitlendirip yatırımlara yönlendirmek amacıyla daha öncede Kamuoyuna açıklanan Yabancı Ortak görüşmelerimiz çerçevesinde, Tahsisli Hisse Satışı ile alakalı niyet mektubu imzalanmıştır sözleşme detayları ve hukuki şartların incelenmesi için Hukuk Müşavirliğimize gönderildiğini Kamuoyuna duyurmuştuk.Devamında, Hukuk Müşavirliğimizin Yabancı ortak danışmanları ile karşılıklı olarak sürdürülen görüşmeler son haline getirilmiş ve Hukuk Müşavirliğimiz tarafından olumlu görüş verilmiştir.Devamında, Yönetim Kurulumuzun 07.11.2019 Tarih ve 587 sayılı toplantısında, Hukuk Müşavirliğimiz tarafından olumlu görüş verilen sözleşme imzalanmış ve yatırımcı firmaya imza için gönderilmiştir.Yatırımcı firma imzasından sonra, sözleşme detayları açıklanacaktır.Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798022BIST