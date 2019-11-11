***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.11.2019 15:16
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.09.2018/17.12.2018/18.02.219/11.03.2019/10.05.2019/09.07.2019/31.07.2019/05.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin mali yapısını güçlendirmek ve finansman kaynaklarını çeşitlendirip yatırımlara yönlendirmek amacıyla daha öncede Kamuoyuna açıklanan Yabancı Ortak görüşmelerimiz çerçevesinde, Tahsisli Hisse Satışı ile alakalı niyet mektubu imzalanmıştır sözleşme detayları ve hukuki şartların incelenmesi için Hukuk Müşavirliğimize gönderildiğini Kamuoyuna duyurmuştuk.
Devamında, Hukuk Müşavirliğimizin Yabancı ortak danışmanları ile karşılıklı olarak sürdürülen görüşmeler son haline getirilmiş ve Hukuk Müşavirliğimiz tarafından olumlu görüş verilmiştir.
Devamında, Yönetim Kurulumuzun 07.11.2019 Tarih ve 587 sayılı toplantısında, Hukuk Müşavirliğimiz tarafından olumlu görüş verilen sözleşme imzalanmış ve yatırımcı firmaya imza için gönderilmiştir.
Yatırımcı firma imzasından sonra, sözleşme detayları açıklanacaktır.
Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798022
BIST
16:08103.759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 606,18
|Açılış
|: 102.922
|
|Önceki Kapanış
|: 103.153
|
103.763
En Düşük
102.369
16:085,7708
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0072
|Açılış
|: 5,7740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7690
|
5,7953
En Düşük
5,7599
16:086,3732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0189
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3550
|
6,3951
En Düşük
6,3444
16:08271,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,94
|Açılış
|: 271,44
|
|Önceki Kapanış
|: 270,33
|
273,00
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,73
|5.711.483
|% 19,94
|
|KFEIN
|8,60
|85.608.777
|% 15,28
|
|ISBTR
|22.310,00
|727.152
|% 15,00
|
|OLMIP
|4,92
|6.016.808
|% 14,95
|
|GYHOL
|7,25
|5.956.463
|% 11,20
|
|KLNMA
|46,38
|4.262.512
|% -14,98
|
|IZMDC
|3,75
|3.056.073
|% -7,64
|
|FONET
|3,15
|13.939.918
|% -6,80
|
|MNDRS
|0,86
|32.242.221
|% -6,52
|
|MEMSA
|0,16
|39.507
|% -5,88
|
|THYAO
|13,03
|1.106.079.917
|% 1,80
|
|PETKM
|3,70
|342.994.974
|% -0,80
|
|ASELS
|18,87
|300.740.475
|% -0,21
|
|GARAN
|9,88
|251.900.823
|% 0,92
|
|HALKB
|5,84
|241.236.820
|% 1,21
|
|PETKM
|3,70
|342.994.974
|% -0,80
|
|THYAO
|13,03
|1.106.079.917
|% 1,80
|
|SMART
|3,59
|230.998.576
|% 10,46
|
|KRDMD
|2,29
|133.133.865
|% -0,87
|
|HALKB
|5,84
|241.236.820
|% 1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4119
|7,4490
|% 0,90
|
|Frank
|5,7852
|5,8200
|% 0,55
|
|Riyal
|1,5345
|1,5422
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.463
|3,91
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,59
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.833
|7,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|7,96
|
|Yarım
|869
|892
|3,85
|
|Çeyrek
|436
|446
|1,92
|
|Gümüş.Ons
|16,83
|16,87
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,02
|
|B. Petrol
|61,95
|61,95
|-0,56
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:23NATEN
Yüzde 8.26 oranında artışla 11.40 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 109, 890 adet işlem
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 493, 7 artarak (% 0.50 ) 99, 647
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : METAL, IHGZT, UMPAS, ISBTR, OLMIP
-
16:22
MRSHL, GEDIK, IHEVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:22
EGEEN, TKURU, MNDRS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında