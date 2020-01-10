***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
10.01.2020 09:30
***AKSUE*** AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.01.2020 tarih ve 588 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden Şirketimizin 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak 16.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle tamamı nakit karşılığı olmak üzere SECOYA INTERNATİONAL INC. Ye tahsisli olarak 4.100.000 TL artışla 20.600.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 4.100.000 TL nominal değerli pay karşılığı nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.'nin 30.12.2015 tarihli Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları çerçevesinde belirlenecek baz fiyat üzerinden tahsisli olarak artırılmasına karar verilmiştir.
İhraç fiyatı (72.000.000 TL Üst Limit) henüz belli olmamakla birlikte mevcut durum itibariyle Elde edilen bu gelirin Şirketin finansal yapısını güçlendirmek, ve Yenilenebilir Enerji kaynaklarına yapılacak yeni yatırımlar sonucu karlı büyümeyi elde etmek amacıyla işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811593
BIST
18:05117.990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
|
0
En Düşük
0
18:055,8818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0130
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,8820
En Düşük
5,8670
18:056,5347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0113
|Açılış
|: 6,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5356
En Düşük
6,5190
18:05292,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,02
|Açılış
|: 292,66
|
|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
293,79
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|AKSEN
|3,79
|12.712.953
|% 0,00
|
|GARFA
|3,86
|3.009.658
|% 0,00
|
|GARAN
|11,92
|643.725.722
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,11
|84.569.487
|% 0,00
|
|IPEKE
|8,97
|548.491.165
|% 0,00
|
|AKSEN
|3,79
|12.712.953
|% 0,00
|
|GARFA
|3,86
|3.009.658
|% 0,00
|
|GARAN
|11,92
|643.725.722
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,11
|84.569.487
|% 0,00
|
|IPEKE
|8,97
|548.491.165
|% 0,00
|
|THYAO
|14,25
|2.537.765.127
|% 0,00
|
|PETKM
|3,91
|939.923.637
|% 0,00
|
|ODAS
|2,58
|877.384.646
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,76
|676.315.373
|% 0,00
|
|GARAN
|11,92
|643.725.722
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,47
|621.690.078
|% 0,00
|
|ODAS
|2,58
|877.384.646
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,87
|509.382.619
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,76
|676.315.373
|% 0,00
|
|PETKM
|3,91
|939.923.637
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6718
|7,7103
|% 0,33
|
|Frank
|6,0197
|6,0559
|% 0,23
|
|Riyal
|1,5630
|1,5708
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.548
|-2,96
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.976
|-55,00
|
|Tam
|1.938
|1.987
|-57,77
|
|Yarım
|937
|961
|-27,94
|
|Çeyrek
|470
|480
|-13,97
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,90
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,00
|
|B. Petrol
|65,30
|65,30
|-0,06
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59JANTS
Yüzde 8.83 oranında artışla 59.80 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 006 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 20.00 oranında artışla 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 366, 847, 364 adet işlem
-
17:56ARMDA
Yüzde 11.81 oranında artışla 15.90 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 035 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4706, 77 artarak (% 4.37 ) 112, 312
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, SNPAM, EGCEY, DOCO, EGCYO, BALAT, ISFIN, ATSYH