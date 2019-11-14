***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.033.585 0 0 0 0 -258 558 0 0 -18.937 618 0 40.769 344 177.947 1.234.626 0 1.234.626TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.177 0 21.177 0 21.177Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.177 0 21.177 0 21.177Yeni Bakiye1.033.585 0 0 0 0 -258 558 0 0 -18.937 618 0 40.769 21.521 177.947 1.255.803 0 1.255.803Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 1.193 0 0 -36.460 0 0 0 0 236.167 200.900 0 200.900Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 30.573 0 0 0 0 0 0 0 0 147.374 0 -177.947 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.947 -177.947 0 0 0 0Diğer0 0 0 30.573 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.573 177.947 -177.947 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.033.585 0 0 30.573 0 -258 1.751 0 0 -55.397 618 0 188.143 21.521 236.167 1.456.703 0 1.456.703Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.193.585 0 0 30.573 0 1.180 1.150 0 0 -44.361 725 0 41.143 21.521 262.670 1.508.186 0 1.508.186TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.193.585 0 0 30.573 0 1.180 1.150 0 0 -44.361 725 0 41.143 21.521 262.670 1.508.186 0 1.508.186Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 1.007 0 0 78.840 363 0 0 0 305.062 385.272 0 385.272Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 23.329 0 0 0 0 0 0 0 0 239.341 0 -262.670 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.670 -262.670 0 0 0 0Diğer0 0 0 23.329 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.329 262.670 -262.670 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 1.180 2.157 0 0 34.479 1.088 0 280.484 21.521 305.062 1.893.458 0 1.893.458Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER12.026.903 5.740.008 17.766.911 12.244.499 3.575.575 15.820.074GARANTİ VE KEFALETLER(1),(3) 435.487 897.249 1.332.736 494.925 734.880 1.229.805Teminat Mektupları424.887 553.720 978.607 366.855 638.088 1.004.943Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları424.887 553.720 978.607 366.855 638.088 1.004.943Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 81.858 81.858 0 58.122 58.122Belgeli Akreditifler0 81.858 81.858 0 58.122 58.122Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden10.600 261.671 272.271 128.070 38.670 166.740Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1),(3) 8.686.619 592.032 9.278.651 10.097.665 156.866 10.254.531Cayılamaz Taahhütler862.035 592.032 1.454.067 608.736 156.866 765.602Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri114.023 548.215 662.238 102.433 144.720 247.153Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 30.836 30.836 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.608 0 2.608 2.037 0 2.037İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri338.877 0 338.877 303.057 0 303.057Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler406.527 12.981 419.508 201.209 12.146 213.355Cayılabilir Taahhütler7.824.584 0 7.824.584 9.488.929 0 9.488.929Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri7.824.584 0 7.824.584 9.488.929 0 9.488.929Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 2.904.797 4.250.727 7.155.524 1.651.909 2.683.829 4.335.738Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler2.904.797 4.250.727 7.155.524 1.651.909 2.683.829 4.335.738Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri62.477 591.047 653.524 282.230 609.355 891.585Vadeli Döviz Alım İşlemleri32.405 294.676 327.081 149.284 293.526 442.810Vadeli Döviz Satım İşlemleri30.072 296.371 326.443 132.946 315.829 448.775Para ve Faiz Swap İşlemleri1.840.530 2.047.152 3.887.682 1.139.647 1.584.966 2.724.613Swap Para Alım İşlemleri889.847 1.045.940 1.935.787 619.888 741.789 1.361.677Swap Para Satım İşlemleri950.683 1.001.212 1.951.895 519.759 843.177 1.362.936Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.001.790 1.612.528 2.614.318 230.032 489.508 719.540Para Alım Opsiyonları519.181 792.124 1.311.305 117.164 242.065 359.229Para Satım Opsiyonları482.609 820.404 1.303.013 112.868 247.443 360.311Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER38.556.932 28.067.995 66.624.927 34.760.070 24.969.057 59.729.127EMANET KIYMETLER8.879.165 2.203.029 11.082.194 5.878.528 1.523.989 7.402.517Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.551.518 0 1.551.518 155.495 0 155.495Emanete Alınan Menkul Değerler7.314.020 2.009.005 9.323.025 5.717.861 1.343.272 7.061.133Tahsile Alınan Çekler11.383 895 12.278 3.269 0 3.269Tahsile Alınan Ticari Senetler1.916 1.243 3.159 1.576 1.163 2.739Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler328 191.886 192.214 327 179.554 179.881Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER29.440.161 25.864.966 55.305.127 28.643.863 23.445.068 52.088.931Menkul Kıymetler1.718.000 1.059.371 2.777.371 1.199.663 598.683 1.798.346Teminat Senetleri3.033.493 15.449.660 18.483.153 3.056.845 14.351.257 17.408.102Emtia120.000 0 120.000 120.000 0 120.000Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul14.167.499 1.152.855 15.320.354 14.112.264 1.318.602 15.430.866Diğer Rehinli Kıymetler10.401.169 8.203.080 18.604.249 10.155.091 7.176.526 17.331.617Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER237.606 0 237.606 237.679 0 237.679BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI50.583.835 33.808.003 84.391.838 47.004.569 28.544.632 75.549.201Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı693.083 -443.236Alınan Faizler1.364.919 936.133Ödenen Faizler-845.655 -522.476Alınan Temettüler80.369 45.000Alınan Ücret ve Komisyonlar142.201 132.885Elde Edilen Diğer Kazançlar131.480 73.796Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar42.446 89.429Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-77.534 -73.029Ödenen Vergiler-66.231 -60.364Diğer-78.912 -1.064.610Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim362.224 963.978Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-476 -48.637Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış91.952 330.560Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-851.857 563.068Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış227.944 -334.903Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)245.845 -358.785Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)648.816 812.675Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.055.307 520.742YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-942.405 -974.573İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-11.969 -33.189Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller118 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-7.269.853 -5.405.062Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6.259.035 4.854.345Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-11.256 -388.591Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar117.473 15.117Diğer-25.953 -17.193FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.402.192 1.110.062Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit22.180.681 23.913.327Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-20.777.780 -22.799.563İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-709 -3.702Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi39.364 11.418Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.554.458 667.649Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.366.693 712.807Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.921.151 1.380.456Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)305.062 236.167DİĞER KAPSAMLI GELİRLER80.210 -35.267Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.007 1.193Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.291 1.547Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-284 -354Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar79.203 -36.460Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri101.077 -46.761Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları466 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-22.340 10.301TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)385.272 200.900Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.203.043 3.223.498 7.426.541 2.139.874 2.697.472 4.837.346Nakit ve Nakit Benzerleri1.875.828 2.164.236 4.040.064 542.798 2.034.435 2.577.233Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 52.824 1.487.320 1.540.144 376.160 1.709.229 2.085.389Bankalar(4) 207.781 676.916 884.697 136.057 310.212 446.269Para Piyasalarından Alacaklar1.615.556 0 1.615.556 30.923 14.994 45.917Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-333 0 -333 -342 0 -342Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 294.784 0 294.784 282.947 0 282.947Devlet Borçlanma Senetleri29.050 0 29.050 14.255 0 14.255Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar265.734 0 265.734 268.692 0 268.692Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5) 2.015.963 1.049.979 3.065.942 1.263.265 661.312 1.924.577Devlet Borçlanma Senetleri1.662.569 119.600 1.782.169 794.473 97.044 891.517Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1.518 5.295 6.813 1.518 3.851 5.369Diğer Finansal Varlıklar351.876 925.084 1.276.960 467.274 560.417 1.027.691Türev Finansal Varlıklar(3) 16.468 9.283 25.751 50.864 1.725 52.589Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı16.468 9.283 25.751 50.864 1.725 52.589Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.104.245 3.750.586 7.854.831 4.197.649 3.377.548 7.575.197Krediler(6) 4.260.957 3.540.257 7.801.214 4.323.252 3.076.585 7.399.837Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(7) 57.510 210.329 267.839 60.985 300.963 361.948Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar57.510 210.329 267.839 60.985 300.963 361.948Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-214.222 0 -214.222 -186.588 0 -186.588SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 71.999 0 71.999 71.999 0 71.999Satış Amaçlı71.999 0 71.999 71.999 0 71.999Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI375.870 11.488 387.358 375.870 11.488 387.358İştirakler (Net)(8) 6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler6.400 11.488 17.888 6.400 11.488 17.888Bağlı Ortaklıklar (Net)(9) 369.470 0 369.470 369.470 0 369.470Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar61.600 0 61.600 61.600 0 61.600Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar307.870 0 307.870 307.870 0 307.870Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(10) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 40.049 0 40.049 32.985 0 32.985MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 0 64.506Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer81.424 0 81.424 64.506 0 64.506YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(15) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 31.702 0 31.702 27.212 0 27.212DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 246.447 24.311 270.758 471.980 48.159 520.139VARLIKLAR TOPLAMI9.154.779 7.009.883 16.164.662 7.382.075 6.134.667 13.516.742YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 612.894 3.016.793 3.629.687 334.289 3.187.263 3.521.552PARA PİYASALARINA BORÇLAR115.781 2.005.639 2.121.420 78.221 1.217.870 1.296.091İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 5.121.698 807.016 5.928.714 3.921.883 462.404 4.384.287Bonolar1.553.895 0 1.553.895 695.336 0 695.336Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller3.567.803 807.016 4.374.819 3.226.547 462.404 3.688.951FONLAR231.654 1.316.347 1.548.001 171.820 1.592.093 1.763.913Müstakrizlerin Fonları9.304 6.836 16.140 5.162 12.518 17.680Diğer222.350 1.309.511 1.531.861 166.658 1.579.575 1.746.233GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 10.533 5.854 16.387 37.250 8.964 46.214Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı10.533 5.854 16.387 37.250 8.964 46.214Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 7.503 0 7.503 0 0 0KARŞILIKLAR(7) 187.183 0 187.183 198.108 0 198.108Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı44.082 0 44.082 54.540 0 54.540Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar143.101 0 143.101 143.568 0 143.568CARİ VERGİ BORCU(8) 59.035 0 59.035 48.634 0 48.634ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)