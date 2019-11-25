***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.033.585 0 0 0 0 -258 558 -409 -18.937 618 42.077 -24.605 186.813 1.219.442 1.808 1.221.250TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.177 0 21.177 0 21.177Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.177 0 21.177 0 21.177Yeni Bakiye1.033.585 0 0 0 0 -258 558 -409 -18.937 618 42.077 -3.428 186.813 1.240.619 1.808 1.242.427Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 1.193 6.153 -36.460 0 0 0 246.678 217.564 -100 217.464Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 30.573 0 0 0 0 0 0 149.847 6.393 -186.813 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.420 -180.420 0 0 0 0Diğer0 0 0 30.573 0 0 0 0 0 0 -30.573 186.813 -186.813 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.033.585 0 0 30.573 0 -258 1.751 5.744 -55.397 618 191.924 2.965 246.678 1.458.183 1.708 1.459.891Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.193.585 0 0 30.573 0 971 1.150 2.290 -44.361 725 44.924 2.965 278.715 1.511.537 1.745 1.513.282TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.193.585 0 0 30.573 0 971 1.150 2.290 -44.361 725 44.924 2.965 278.715 1.511.537 1.745 1.513.282Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 1.007 1.833 78.840 363 0 0 303.059 385.102 103 385.205Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 23.329 0 0 0 0 0 0 241.664 13.722 -278.715 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264.993 -264.993 0 0 0 0Diğer0 0 0 23.329 0 0 0 0 0 0 -23.329 278.715 -278.715 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.193.585 0 0 53.902 0 971 2.157 4.123 34.479 1.088 286.588 16.687 303.059 1.896.639 1.848 1.898.487Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER11.972.853 5.740.008 17.712.861 11.894.789 3.575.610 15.470.399GARANTİ VE KEFALETLER(1),(3) 435.487 897.249 1.332.736 495.065 734.915 1.229.980Teminat Mektupları424.887 553.720 978.607 366.995 638.123 1.005.118Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları424.887 553.720 978.607 366.995 638.123 1.005.118Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 81.858 81.858 0 58.122 58.122Belgeli Akreditifler0 81.858 81.858 0 58.122 58.122Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden10.600 261.671 272.271 128.070 38.670 166.740Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1),(3) 8.632.569 592.032 9.224.601 9.747.815 156.866 9.904.681Cayılamaz Taahhütler837.035 592.032 1.429.067 598.736 156.866 755.602Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri114.023 548.215 662.238 102.433 144.720 247.153Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 30.836 30.836 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri2.608 0 2.608 2.037 0 2.037İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri338.877 0 338.877 303.057 0 303.057Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler381.527 12.981 394.508 191.209 12.146 203.355Cayılabilir Taahhütler7.795.534 0 7.795.534 9.149.079 0 9.149.079Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri7.795.534 0 7.795.534 9.149.079 0 9.149.079Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 2.904.797 4.250.727 7.155.524 1.651.909 2.683.829 4.335.738Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler2.904.797 4.250.727 7.155.524 1.651.909 2.683.829 4.335.738Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri62.477 591.047 653.524 282.230 609.355 891.585Vadeli Döviz Alım İşlemleri32.405 294.676 327.081 149.284 293.526 442.810Vadeli Döviz Satım İşlemleri30.072 296.371 326.443 132.946 315.829 448.775Para ve Faiz Swap İşlemleri1.840.530 2.047.152 3.887.682 1.139.647 1.584.966 2.724.613Swap Para Alım İşlemleri889.847 1.045.940 1.935.787 619.888 741.789 1.361.677Swap Para Satım İşlemleri950.683 1.001.212 1.951.895 519.759 843.177 1.362.936Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları1.001.790 1.612.528 2.614.318 230.032 489.508 719.540Para Alım Opsiyonları519.181 792.124 1.311.305 117.164 242.065 359.229Para Satım Opsiyonları482.609 820.404 1.303.013 112.868 247.443 360.311Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER38.556.932 28.067.995 66.624.927 34.760.070 24.969.057 59.729.127EMANET KIYMETLER8.879.165 2.203.029 11.082.194 5.878.528 1.523.989 7.402.517Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.551.518 0 1.551.518 155.495 0 155.495Emanete Alınan Menkul Değerler7.314.020 2.009.005 9.323.025 5.717.861 1.343.272 7.061.133Tahsile Alınan Çekler11.383 895 12.278 3.269 0 3.269Tahsile Alınan Ticari Senetler1.916 1.243 3.159 1.576 1.163 2.739Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler328 191.886 192.214 327 179.554 179.881Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER29.440.161 25.864.966 55.305.127 28.643.863 23.445.068 52.088.931Menkul Kıymetler1.718.000 1.059.371 2.777.371 1.199.663 598.683 1.798.346Teminat Senetleri3.033.493 15.449.660 18.483.153 3.056.845 14.351.257 17.408.102Emtia120.000 0 120.000 120.000 0 120.000Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul14.167.499 1.152.855 15.320.354 14.112.264 1.318.602 15.430.866Diğer Rehinli Kıymetler10.401.169 8.203.080 18.604.249 10.155.091 7.176.526 17.331.617Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER237.606 0 237.606 237.679 0 237.679BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI50.529.785 33.808.003 84.337.788 46.654.859 28.544.667 75.199.526Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı691.240 -435.241Alınan Faizler1.366.483 937.596Ödenen Faizler-843.568 -520.773Alınan Temettüler61.069 34.500Alınan Ücret ve Komisyonlar195.942 188.619Elde Edilen Diğer Kazançlar127.673 69.528Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar42.446 89.429Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-99.099 -91.369Ödenen Vergiler-70.652 -66.336Diğer-89.054 -1.076.435Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim363.566 962.962Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.990 -67.384Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış83.739 329.779Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-851.857 563.068Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış228.365 -334.784Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)245.845 -358.785Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)655.484 831.068Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.054.806 527.721YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-944.675 -973.434İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-2.242 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-11.971 -33.044Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller275 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-7.270.560 -5.404.502Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6.259.035 4.854.345Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-11.256 -388.591Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar117.473 15.117Diğer-25.429 -16.759FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.398.100 1.104.994Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit22.176.597 23.908.259Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-20.777.780 -22.799.563İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-717 -3.702Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi39.344 13.207Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.547.575 672.488Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.378.412 724.941Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.925.987 1.397.429Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)303.162 246.578DİĞER KAPSAMLI GELİRLER82.043 -29.114Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.007 1.193Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.291 1.547Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-284 -354Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar81.036 -30.307Yabancı Para Çevrim Farkları1.833 6.153Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri101.077 -46.761Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları466 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-22.340 10.301TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)385.205 217.464Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.239.227 3.228.195 7.467.422 2.178.161 2.700.495 4.878.656Nakit ve Nakit Benzerleri1.884.147 2.168.933 4.053.080 551.489 2.037.458 2.588.947Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 53.023 1.491.958 1.544.981 376.388 1.712.300 2.088.688Bankalar(4) 215.908 676.975 892.883 144.525 310.164 454.689Para Piyasalarından Alacaklar1.615.557 0 1.615.557 30.923 14.994 45.917Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-341 0 -341 -347 0 -347Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 313.522 0 313.522 304.123 0 304.123Devlet Borçlanma Senetleri29.050 0 29.050 14.255 0 14.255Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar284.472 0 284.472 289.868 0 289.868Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5) 2.025.090 1.049.979 3.075.069 1.271.685 661.312 1.932.997Devlet Borçlanma Senetleri1.662.569 119.600 1.782.169 794.473 97.044 891.517Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1.518 5.295 6.813 1.518 3.851 5.369Diğer Finansal Varlıklar361.003 925.084 1.286.087 475.694 560.417 1.036.111Türev Finansal Varlıklar(3) 16.468 9.283 25.751 50.864 1.725 52.589Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı16.468 9.283 25.751 50.864 1.725 52.589Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.104.244 3.750.586 7.854.830 4.197.648 3.377.548 7.575.196Krediler(6) 4.260.957 3.540.257 7.801.214 4.323.252 3.076.585 7.399.837Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(11) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(7) 57.510 210.329 267.839 60.985 300.963 361.948Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar57.510 210.329 267.839 60.985 300.963 361.948Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-214.223 0 -214.223 -186.589 0 -186.589SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 71.999 0 71.999 71.999 0 71.999Satış Amaçlı71.999 0 71.999 71.999 0 71.999Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI314.662 20.575 335.237 315.241 17.754 332.995İştirakler (Net)(8) 6.692 20.575 27.267 7.271 17.754 25.025Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler6.692 20.575 27.267 7.271 17.754 25.025Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(9) 307.970 0 307.970 307.970 0 307.970Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar307.870 0 307.870 307.870 0 307.870Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(10) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 44.099 0 44.099 36.675 0 36.675MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 82.691 0 66.297Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer82.691 0 82.691 66.297 0 66.297YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(15) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 32.804 0 32.804 28.365 0 28.365DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 250.292 24.708 275.000 476.153 48.649 524.802VARLIKLAR TOPLAMI9.140.018 7.024.064 16.164.082 7.370.539 6.144.446 13.514.985YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(3) 612.894 3.016.793 3.629.687 334.289 3.187.263 3.521.552PARA PİYASALARINA BORÇLAR112.242 2.005.639 2.117.881 77.701 1.217.870 1.295.571İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(3) 5.111.153 807.016 5.918.169 3.915.422 462.404 4.377.826Bonolar1.553.895 0 1.553.895 695.336 0 695.336Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller3.557.258 807.016 4.364.274 3.220.086 462.404 3.682.490FONLAR225.503 1.294.840 1.520.343 161.003 1.578.960 1.739.963Müstakrizlerin Fonları9.304 6.836 16.140 5.162 12.518 17.680Diğer216.199 1.288.004 1.504.203 155.841 1.566.442 1.722.283GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2) 10.533 5.854 16.387 37.250 8.964 46.214Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı10.533 5.854 16.387 37.250 8.964 46.214Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5) 7.866 0 7.866 0 0 0KARŞILIKLAR(7) 192.856 0 192.856 204.651 0 204.651Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı49.226 0 49.226 59.672 0 59.672Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar143.630 0 143.630 144.979 0 144.979CARİ VERGİ BORCU(8) 61.854 0 61.854 50.977 0 50.977ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(8) 130 0 130 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(10) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER533.085 267.337 800.422 452.775 312.174 764.949ÖZKAYNAKLAR(11) 1.880.088 18.399 1.898.487 1.503.570 9.712 1.513.282Ödenmiş Sermaye1.193.585 0 1.193.585 1.193.585 0 1.193.585Sermaye Yedekleri53.902 0 53.902 30.573 0 30.573Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri53.902 0 53.902 30.573 0 30.573Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler971 2.157 3.128 971 1.150 2.121Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler28.412 11.278 39.690 -45.932 4.586 -41.346Kar Yedekleri286.588 0 286.588 44.924 0 44.924Yasal Yedekler56.738 0 56.738 41.048 0 41.048Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler229.850 0 229.850 3.876 0 3.876Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar314.782 4.964 319.746 277.704 3.976 281.680Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı12.711 3.976 16.687 373 2.592 2.965Dönem Net Kâr veya Zararı302.071 988 303.059 277.331 1.384 278.715Azınlık Payları1.848 0 1.848 1.745 0 1.745YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI8.748.204 7.415.878 16.164.082 6.737.638 6.777.347 13.514.985Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 1.343.055 954.179 482.098 360.627Kredilerden Alınan Faizler978.781 762.006 336.548 277.937Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler5.251 16.570 1.477 6.864Bankalardan Alınan Faizler41.244 13.233 6.690 8.317Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler74.822 0 41.989 0Menkul Değerlerden Alınan Faizler238.113 158.631 93.682 66.411Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar2.446 3.188 1.503 1.668Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar214.324 135.031 85.756 54.661İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler21.343 20.412 6.423 10.082Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri4.844 3.739 1.712 1.098FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -985.524 -573.746 -340.825 -247.466Mevduata Verilen Faizler0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-136.703 -131.263 -44.861 -54.942Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-59.046 -95.326 -19.938 -40.668İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-756.151 -339.859 -263.656 -149.588Kiralama Faiz Giderleri-1.119 -414 -409 -336Diğer Faiz Giderleri-32.505 -6.884 -11.961 -1.932NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ357.531 380.433 141.273 113.161NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ123.240 128.268 43.958 42.535Alınan Ücret ve Komisyonlar196.283 188.728 70.567 67.699Gayri Nakdi Kredilerden14.145 12.631 4.647 4.746Diğer(12) 182.138 176.097 65.920 62.953Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-73.043 -60.460 -26.609 -25.164Gayri Nakdi Kredilere-1.698 -1.407 -564 -475Diğer(12) -71.345 -59.053 -26.045 -24.689TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 61.069 34.500 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 121.505 38.802 44.070 34.204Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)51.176 4.633 25.380 6.175Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)45.574 78.881 -2.727 66.073Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)24.755 -44.712 21.417 -38.044DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 77.158 72.452 15.716 -3.676FAALİYET BRÜT KÂRI740.503 654.455 245.017 186.224BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -66.524 -24.042 -22.774 -8.498DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -28.944 -26.112 -9.420 -9.377PERSONEL GİDERLERİ (-)-106.595 -106.002 -38.429 -40.195DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -175.399 -186.880 -63.543 -72.750NET FAALİYET KARI (ZARARI)363.041 311.419 110.851 55.404BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)409 1.781 45 1.140NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 363.450 313.200 110.896 56.544SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -60.288 -66.622 -20.126 -11.849Cari Vergi Karşılığı-87.221 -50.777 -42.859 -19.168Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-7.835 -31.037 -3.849 599Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi34.768 15.192 26.582 6.720SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 303.162 246.578 90.770 44.695DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 303.162 246.578 90.770 44.695Grubun Karı (Zararı)303.059 246.678 90.742 44.709Azınlık Payları Karı (Zararı)103 -100 28 -14Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800372BIST