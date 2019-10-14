***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
14.10.2019 11:47
***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (2) No'lu Emek Varlık Finansman Fonu tarafından 300.000.000 TL'ye kadar, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2019 tarihli ve 47/1074 sayılı kararı ile onaylanan ihraç ve terip ihraç belgeleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792902
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