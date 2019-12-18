***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nın 14.11.2019 tarih ve 65/1456 sayılı toplantısında onaylanan, Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (2) No'lu Turkcell Varlık Finansmanı Fonu tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin ihraç belgesi ile eki ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804075BIST