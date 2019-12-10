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***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)

10.12.2019 11:35
GÜNCEL HABERLER


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Bankamızca toplam 1.750.000.000,-TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirilecek olan 300.000.000,-TL nominal değerli 364 gün vadeli finansman bonosu halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09/12/2019 tarihinde onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır. İhraç ve halka arz edilecek finansman bonoları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.09.2019 tarih ve 49/1141 sayılı kararı uyarınca talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle 11/12/2019-10/03/2020 tarihleri arasında 90 gün boyunca satışa sunulacaktır. Halka arz edilecek finansman bonoları, tüm finansman bonolarının satışının tamamlanması beklenmeksizin, yatırımcıya satışın yapıldığı gün, yatırımcının hesabına aktarılacak ve MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Finansman bonolarına ilişkin faiz oranları Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda belirtilen yöntem çerçevesinde İhraçcı tarafından belirlenecek ve hergün Aktif Bank internet sitesinden izlenebilen duyurularda faiz oranlarına ilişkin bilgi geçerlilik tarihi ile birlikte verilecektir.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802776


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RYGYO 4,00 18.929.996 % 14,29  
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