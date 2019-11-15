***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.11.2019 20:42
***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.08.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 179
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYB52020
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.09.2019
Satışa Başlanma Tarihi 15.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 15.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,93791
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 12.05.2020
Kayıt Tarihi 11.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.05.2020
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Sermaye Piyasası Aracı Satışının Tamamlanması
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18:05105.380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 1.599,13
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
105.518
En Düşük
104.409
18:055,7430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0063
|Açılış
|: 5,7470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7369
18:056,3506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0094
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
18:05270,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,03
|Açılış
|: 270,78
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,33
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|3,21
|149.748.180
|% 19,78
|
|HURGZ
|1,06
|103.059.626
|% 19,10
|
|KLNMA
|44,34
|31.039.107
|% 14,99
|
|PKENT
|128,50
|609.996
|% 14,94
|
|TIRE
|2,09
|174.699.526
|% 14,21
|
|METRO
|1,85
|73.281.911
|% -19,91
|
|PRZMA
|3,49
|408.696
|% -11,20
|
|EUYO
|1,13
|19.650.362
|% -8,13
|
|GOZDE
|3,93
|24.932.179
|% -4,84
|
|ETILR
|2,84
|104.428
|% -4,70
|
|THYAO
|13,69
|1.328.574.038
|% 0,59
|
|GARAN
|9,95
|547.653.643
|% 2,16
|
|PGSUS
|74,95
|353.768.235
|% 0,33
|
|SISE
|4,46
|313.761.630
|% -0,45
|
|ASELS
|19,12
|307.610.624
|% 0,84
|
|KARSN
|1,32
|161.977.462
|% 3,94
|
|HURGZ
|1,06
|103.059.626
|% 19,10
|
|THYAO
|13,69
|1.328.574.038
|% 0,59
|
|TIRE
|2,09
|174.699.526
|% 14,21
|
|KRDMD
|2,34
|184.809.326
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3891
|7,4261
|% 0,11
|
|Frank
|5,7778
|5,8127
|% -0,21
|
|Riyal
|1,5266
|1,5342
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.467
|-4,29
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.826
|-8,00
|
|Tam
|1.790
|1.834
|-6,96
|
|Yarım
|865
|887
|-3,36
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,96
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,42
|63,42
|1,14
|
Seans Raporu
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17:59TMPOL
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