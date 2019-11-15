***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.08.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.750.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 12.05.2020Vade (Gün Sayısı) 179Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKYB52020Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.09.2019Satışa Başlanma Tarihi 15.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 15.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 15.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 0,93791Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 12.05.2020Kayıt Tarihi 11.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.05.2020İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Sermaye Piyasası Aracı Satışının Tamamlanmasıhttp://www.ka