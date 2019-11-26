***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi KUPON ORANIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 27.12.2019Vade (Gün Sayısı) 105Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKYBA1949Satışa Başlanma Tarihi 13.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 13.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 13.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 3Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 1,6836 Evet2 22.11.2019 21.11.2019 22.11.2019 1,4691 Evet3 27.12.2019 26.12.2019 27.12.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800465BIST