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***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.11.2019 18:00
GÜNCEL HABERLER



***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Halka Arz Edilen Finansman Bonosu Satış Sonuçları Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 400.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,50
Satış Şekli Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYB92018
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.09.2019
Satışa Başlanma Tarihi 01.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 01.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000
İhraç Fiyatı 0,86612
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.09.2020
Kayıt Tarihi 28.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.09.2020

Ek Açıklamalar
Bankamızca ihraç ve halka arz edilen 364 gün vadeli 400.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosu satış sonuçlarına ilişkin açıklamalarımız ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Satış Sonuçları KAP Bildirim 1.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800514


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NETAS 12,02 170.185.308 % 19,96  
INTEM 8,85 11.773.111 % 19,92  
ANELE 2,76 25.802.957 % 18,97  
DERAS 2,91 65.441.039 % 15,48  
MTRYO 2,67 3.417.432 % 14,10  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3850 7,4220 % 0,01  
Frank 5,7524 5,7870 % 0,32  
Riyal 1,5319 1,5396 % 0,38  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.460 1.460 4,96  
Altın Gr. 270 270 1,65  
Cumhuriyet 1.786 1.813 0,00  
Tam 1.778 1.823 -0,75  
Yarım 859 882 -0,37  
Çeyrek 431 441 -0,18  
Gümüş.Ons 17,06 17,08 0,17  
Gümüş Gr. 3,16 3,16 0,04  
B. Petrol 62,98 62,98 0,36  
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