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***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.12.2019 12:11
GÜNCEL HABERLER



***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi KUPON ORANI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 105
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYBA1949
Satışa Başlanma Tarihi 13.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 13.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 3
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 1,6836 Evet
2 22.11.2019 21.11.2019 22.11.2019 1,4691 Evet
3 27.12.2019 26.12.2019 27.12.2019 1,3153
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805286


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFB 43,24 14.797.032 % 15,00  
QNBFL 128,30 1.168.182 % 14,96  
INFO 6,08 54.866 % 14,93  
SMART 10,86 134.213.088 % 14,80  
BRYAT 67,65 25.385.184 % 13,32  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6802 7,7187 % 0,12  
Frank 6,0282 6,0645 % -0,07  
Riyal 1,5782 1,5861 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.505 1.505 5,50  
Altın Gr. 287 287 0,86  
Cumhuriyet 1.901 1.930 4,00  
Tam 1.892 1.939 5,79  
Yarım 914 938 2,80  
Çeyrek 459 469 1,40  
Gümüş.Ons 17,93 17,96 0,17  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,03  
B. Petrol 67,49 67,49 0,29  
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