***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
18.12.2019 10:32
***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın 14.11.2019 tarih ve 65/1456 sayılı toplantısında onaylanan, Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (2) No'lu Turkcell Varlık Finansmanı Fonu tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan toplam 75.000.000 TL nominal değerli varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin tertip ihraç belgeleri ile ortak ekleri ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804077
BIST
12:20110.699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -374,76
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
12:205,8996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0120
|Açılış
|: 5,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9207
En Düşük
5,8830
12:206,5720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0077
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5924
En Düşük
6,5510
12:20280,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,25
|Açılış
|: 280,62
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,36
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|67,95
|2.890.655
|% 12,97
|
|BURVA
|7,92
|7.208.052
|% 11,08
|
|IEYHO
|0,61
|165.270.532
|% 10,91
|
|HALKS
|2,00
|231.118
|% 9,89
|
|UZERB
|3,40
|16.323
|% 9,68
|
|MARTI
|0,84
|12.787.248
|% -15,15
|
|MRGYO
|0,91
|8.567.702
|% -13,33
|
|NIBAS
|5,50
|1.843
|% -10,28
|
|BALAT
|0,54
|31.922
|% -10,00
|
|KSTUR
|27,26
|5.670
|% -9,13
|
|THYAO
|13,77
|449.313.434
|% -1,01
|
|GARAN
|10,74
|178.223.488
|% -1,29
|
|TUPRS
|123,40
|167.219.641
|% -0,64
|
|IEYHO
|0,61
|165.270.532
|% 10,91
|
|GUSGR
|2,49
|163.529.605
|% -3,49
|
|IEYHO
|0,61
|165.270.532
|% 10,91
|
|EKGYO
|1,48
|104.994.866
|% -1,99
|
|GUSGR
|2,49
|163.529.605
|% -3,49
|
|KRDMD
|2,47
|123.225.294
|% -1,20
|
|ODAS
|2,21
|97.881.487
|% 4,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7084
|7,7471
|% 0,07
|
|Frank
|5,9903
|6,0263
|% 0,20
|
|Riyal
|1,5686
|1,5764
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|2,94
|
|Altın Gr.
|280
|280
|0,88
|
|Cumhuriyet
|1.857
|1.885
|8,00
|
|Tam
|1.848
|1.894
|7,22
|
|Yarım
|893
|916
|3,49
|
|Çeyrek
|448
|458
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,23
|0,01
|
|B. Petrol
|65,71
|65,71
|-0,39
|