***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nın 14.11.2019 tarih ve 65/1456 sayılı toplantısında onaylanan, Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (2) No'lu Turkcell Varlık Finansmanı Fonu tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan toplam 75.000.000 TL nominal değerli varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin tertip ihraç belgeleri ile ortak ekleri ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804077BIST