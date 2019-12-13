***AKTIF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
13.12.2019 15:40
***AKTIF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKTIF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
04/09/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFAKYBA2012
Nominal Değer (TL)
300.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
11/12/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
17/12/2019
Vadesi (Gün)
364
İtfa Tarihi
09/12/2020
İhraç Şekli
Halka Arz (Public Offer)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803394
BIST
16:47110.931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 816,61
|Açılış
|: 111.011
|
|Önceki Kapanış
|: 110.115
|
111.910
En Düşük
110.579
16:475,8071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0179
|Açılış
|: 5,8020
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7770
|
5,8077
En Düşük
5,7699
16:476,4865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0369
|Açılış
|: 6,4740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4310
|
6,4889
En Düşük
6,4332
16:47274,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,65
|Açılış
|: 274,27
|
|Önceki Kapanış
|: 273,61
|
275,20
En Düşük
271,83
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|3,41
|267.379.607
|% 15,20
|
|ATAGY
|4,61
|8.911.090
|% 14,96
|
|HATEK
|7,31
|17.784.537
|% 12,98
|
|BURVA
|5,40
|7.034.590
|% 10,66
|
|QNBFL
|60,50
|2.714.199
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,98
|23.186.699
|% -14,66
|
|USAK
|1,79
|63.387.420
|% -14,35
|
|ETYAT
|1,31
|27.925.392
|% -12,67
|
|PEKGY
|3,24
|71.169.519
|% -10,74
|
|ISKUR
|152.000,00
|152.000
|% -10,59
|
|THYAO
|13,94
|1.351.347.668
|% -0,85
|
|GARAN
|10,98
|649.174.905
|% 3,78
|
|KRDMD
|2,54
|565.135.848
|% 3,67
|
|ASELS
|19,64
|515.676.534
|% 0,56
|
|AKBNK
|8,00
|326.117.164
|% 1,65
|
|KRDMD
|2,54
|565.135.848
|% 3,67
|
|EKGYO
|1,51
|214.491.354
|% 0,00
|
|THYAO
|13,94
|1.351.347.668
|% -0,85
|
|ISFIN
|3,23
|308.753.086
|% 3,53
|
|PETKM
|3,62
|325.293.683
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7286
|7,7673
|% 1,57
|
|Frank
|5,8819
|5,9174
|% 0,45
|
|Riyal
|1,5434
|1,5512
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|-0,03
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,80
|
|Cumhuriyet
|1.820
|1.848
|3,00
|
|Tam
|1.810
|1.855
|-7,56
|
|Yarım
|875
|897
|-3,65
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,83
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,95
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|0,01
|
|B. Petrol
|64,94
|64,94
|0,74
|