***AKTIF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları
14.10.2019 17:29
***AKTIF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları )
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Türkçe
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Borçlanma Araçları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borçlanma Aracı Türü
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
İhraççı
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 2 No'lu Emek Varlık Finansman Fonu
ISIN Kodu
TRPAK2E92112
Nominal Değer (TL)
7.800.000
İtfa Tarihi
30/09/2021
Satış Başlangıç Tarihi
16/10/2019
Satış Bitiş Tarihi
23/10/2019
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793060
BIST
18:0593.981
En Yüksek
|Değişim
|: -5,10%
|| -5.046,43
|Açılış
|: 97.980
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|Önceki Kapanış
|: 99.028
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98.074
En Düşük
93.382
18:055,9293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0455
|Açılış
|: 5,9340
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|Önceki Kapanış
|: 5,8820
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5,9391
En Düşük
5,8895
18:056,5400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0476
|Açılış
|: 6,5400
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|Önceki Kapanış
|: 6,4900
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6,5528
En Düşük
6,4933
18:05284,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 2,73
|Açılış
|: 284,39
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|Önceki Kapanış
|: 281,65
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285,62
En Düşük
281,12