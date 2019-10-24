***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Tertip İhraç Belgesi
24.10.2019 17:18
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, 600.000.000,-TL ihraç tavanı içerisinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek 25.000.000,-TL nominal değerli, alım satıma dayalı kira sertifikalarına ilişkin tertip ihraç belgesi ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794557
BIST
18:05100.346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 560,48
|Açılış
|: 100.447
|
|Önceki Kapanış
|: 99.785
|
101.239
En Düşük
100.052
18:055,7727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0385
|Açılış
|: 5,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,7794
En Düşük
5,7300
18:056,4106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0270
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4355
En Düşük
6,3791
18:05278,01
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 2,92
|Açılış
|: 278,01
|
|Önceki Kapanış
|: 275,09
|
278,75
En Düşük
274,63
BIST En Aktif Hisseler
|BOYP
|12,36
|347.830
|% 20,00
|
|GYHOL
|5,65
|7.215.880
|% 19,96
|
|GEDIK
|5,18
|8.478.200
|% 19,91
|
|IHEVA
|1,99
|29.070.258
|% 19,88
|
|QNBFL
|32,56
|641.133
|% 15,05
|
|IHLGM
|0,77
|316.536.724
|% -12,50
|
|EGCYH
|0,10
|16.473
|% -9,09
|
|TKURU
|11,41
|1.895.344
|% -7,31
|
|EGCYO
|0,13
|6.540
|% -7,14
|
|UZERB
|1,08
|6.805
|% -6,90
|
|THYAO
|11,81
|1.381.415.657
|% -0,76
|
|GARAN
|9,70
|689.229.179
|% 1,04
|
|AKBNK
|7,20
|668.783.765
|% 0,00
|
|ASELS
|18,17
|387.181.388
|% 0,06
|
|IHLGM
|0,77
|316.536.724
|% -12,50
|
|IHLGM
|0,77
|316.536.724
|% -12,50
|
|KRDMD
|2,24
|309.060.150
|% -0,44
|
|EKGYO
|1,25
|153.820.885
|% 1,63
|
|IHYAY
|0,83
|107.027.442
|% -3,49
|
|THYAO
|11,81
|1.381.415.657
|% -0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3737
|7,4107
|% -0,14
|
|Frank
|5,7819
|5,8168
|% 0,31
|
|Riyal
|1,5318
|1,5395
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.500
|1.500
|7,96
|
|Altın Gr.
|278
|278
|2,94
|
|Cumhuriyet
|1.845
|1.873
|10,00
|
|Tam
|1.835
|1.881
|6,46
|
|Yarım
|887
|910
|3,13
|
|Çeyrek
|445
|455
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,77
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|0,06
|
|B. Petrol
|61,37
|61,37
|0,20
|
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17:55
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