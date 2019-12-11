***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Tertip İhraç Belgesi









***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağıdayalı kira sertifikalarına ilişkin tertip ihraç belgesi ektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803040BIST