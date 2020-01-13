***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Tertip İhraç Belgesi
13.01.2020 15:17
***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, 600.000.000,-TL ihraç tavanı içerisinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek 75.000.000,-TL nominal değerli, alım satıma dayalı kira sertifikalarına ilişkin tertip ihraç belgesi ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812066
BIST
17:58120.369
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 1.704,82
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
17:585,8730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0039
|Açılış
|: 5,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
17:586,5351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0024
|Açılış
|: 6,5260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5432
En Düşük
6,5076
17:58292,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -2,10
|Açılış
|: 292,72
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,50
|100.069.598
|% 20,00
|
|RYGYO
|6,31
|114.887.235
|% 19,96
|
|YUNSA
|13,30
|148.744.075
|% 19,93
|
|HUBVC
|25,22
|105.407.200
|% 19,87
|
|RYSAS
|6,88
|140.607.387
|% 19,86
|
|INFO
|6,50
|26.773
|% -7,01
|
|ATAGY
|4,16
|13.768.224
|% -5,88
|
|NIBAS
|5,00
|97.833
|% -5,12
|
|ITTFH
|3,42
|152.430.750
|% -4,74
|
|AKSUE
|15,02
|15.285.869
|% -4,33
|
|THYAO
|14,84
|2.403.973.106
|% 3,06
|
|PETKM
|4,09
|1.467.520.623
|% 4,60
|
|HALKB
|6,62
|680.657.638
|% 2,32
|
|KRDMD
|2,96
|668.661.171
|% 4,23
|
|ASELS
|22,88
|516.842.193
|% 0,79
|
|PETKM
|4,09
|1.467.520.623
|% 4,60
|
|EKGYO
|1,58
|479.842.106
|% 3,95
|
|KRDMD
|2,96
|668.661.171
|% 4,23
|
|ALBRK
|1,72
|318.243.052
|% 1,18
|
|THYAO
|14,84
|2.403.973.106
|% 3,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6063
|7,6445
|% -0,57
|
|Frank
|6,0216
|6,0579
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5606
|1,5684
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.550
|-10,30
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-2,15
|
|Cumhuriyet
|1.951
|1.966
|-20,00
|
|Tam
|1.934
|1.983
|-12,07
|
|Yarım
|935
|959
|-5,84
|
|Çeyrek
|469
|480
|-2,92
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,98
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,55
|64,55
|-0,43
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