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***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Tertip İhraç Belgesi

13.01.2020 15:17
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***AKTVK*** AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş( Tertip İhraç Belgesi )

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Tertip İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Şirketimiz tarafından Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı yapıda, 600.000.000,-TL ihraç tavanı içerisinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek 75.000.000,-TL nominal değerli, alım satıma dayalı kira sertifikalarına ilişkin tertip ihraç belgesi ektedir.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812066


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HLGYO 1,50 100.069.598 % 20,00  
RYGYO 6,31 114.887.235 % 19,96  
YUNSA 13,30 148.744.075 % 19,93  
HUBVC 25,22 105.407.200 % 19,87  
RYSAS 6,88 140.607.387 % 19,86  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6063 7,6445 % -0,57  
Frank 6,0216 6,0579 % 0,08  
Riyal 1,5606 1,5684 % -0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.550 1.550 -10,30  
Altın Gr. 293 293 -2,15  
Cumhuriyet 1.951 1.966 -20,00  
Tam 1.934 1.983 -12,07  
Yarım 935 959 -5,84  
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Gümüş.Ons 17,94 17,98 -0,11  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,02  
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