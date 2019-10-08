***AKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları
08.10.2019 17:42
***AKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları )
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Türkçe
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
İhraççı
Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.
ISIN Kodu
TRDABVKA1910
Nominal Değer (TL)
100.000.000
İtfa Tarihi
13/12/2019
Satış Başlangıç Tarihi
11/10/2019
Satış Bitiş Tarihi
21/10/2019
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791602
BIST
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En Düşük
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