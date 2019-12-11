AKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları

BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,78
|18.929.796
|% 20,00
|PRKAB
|2,71
|27.247.500
|% 19,91
|ETYAT
|1,40
|22.982.567
|% 14,75
|MAALT
|60,65
|28.570.799
|% 13,36
|PSDTC
|8,32
|11.423.302
|% 12,89
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,6296
|7,6679
|% -0,07
|Frank
|5,8656
|5,9010
|% -0,17
|Riyal
|1,5440
|1,5517
|% 0,03
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.469
|1.470
|4,71
|Altın Gr.
|275
|275
|1,31
|Cumhuriyet
|1.816
|1.844
|0,00
|Tam
|1.809
|1.854
|1,37
|Yarım
|874
|897
|0,67
|Çeyrek
|438
|448
|0,33
|Gümüş.Ons
|16,79
|16,82
|0,13
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,03
|B. Petrol
|63,63
|63,63
|-0,71
Seans Raporu
- 11:40ARMDA Yüzde -5.93 oranında düşüşle 12.84 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 297 adet işlem
- 11:38XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -752, 84 kaybederek (% -0.57 ) 132, 082
- 11:38XU100 Endeks 108, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 4 altında . İşlem hacmi 2, 704.00 milyon TL de
- 11:38SMART Yüzde -19.96 oranında düşüşle 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 193, 687 adet işlem
- 11:37FONET Yüzde -10.63 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 655, 070 adet işlem