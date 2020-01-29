AKTVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarında Satılacak Kira Sertifikaları

BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|6,54
|30.001.977
|% 14,94
|DESA
|5,17
|25.835.976
|% 12,88
|AFYON
|7,72
|307.096.541
|% 12,21
|KRSTL
|2,36
|295.086.560
|% 11,32
|BEYAZ
|3,80
|1.895.891
|% 9,83
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7157
|7,7544
|% 0,05
|Frank
|6,0762
|6,1128
|% -0,11
|Riyal
|1,5808
|1,5887
|% 0,13
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.571
|1.571
|2,03
|Altın Gr.
|301
|301
|0,85
|Cumhuriyet
|1.988
|2.018
|-7,00
|Tam
|1.981
|2.030
|-5,04
|Yarım
|957
|982
|-2,43
|Çeyrek
|480
|491
|-1,22
|Gümüş.Ons
|17,50
|17,54
|0,05
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|0,01
|B. Petrol
|59,27
|59,27
|0,46
Seans Raporu
- 13:01XU100 Endeks seansı %0, 7 değişimle 120638 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %0, 73 değişimle 120678 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %0, 67 değişimle 120607 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %0, 68 değişimle 120615 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %0, 68 değişimle 120611 puandan