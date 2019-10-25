AKTVK* *DSVAR* *NRBNK* *ATLFA* *GARAN* *QNBFB* *DENIZ* *ISGYO* *ISMEN* *YKYAT* *ZKBVK* *DEVIR* *TUPRS* *YKBNK* *ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.(

BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,74
|41.616.764
|% 19,83
|DITAS
|7,60
|12.267.600
|% 16,21
|KLMSN
|11,62
|13.494.982
|% 13,92
|IHGZT
|2,59
|1.040.568
|% 12,12
|DOBUR
|3,64
|21.324.306
|% 12,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3721
|7,4091
|% -0,22
|Frank
|5,7822
|5,8170
|% -0,10
|Riyal
|1,5326
|1,5403
|% 0,00
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|8,08
|Altın Gr.
|281
|281
|1,99
|Cumhuriyet
|1.861
|1.889
|16,00
|Tam
|1.850
|1.896
|15,14
|Yarım
|894
|917
|7,32
|Çeyrek
|448
|459
|3,66
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,25
|0,41
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,09
|B. Petrol
|61,34
|61,34
|-0,33
Seans Raporu
- 17:35MRDIN Yüzde -3.57 oranında düşüşle 5.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 311, 991 adet işlem
- 17:32OSTIM Yüzde -3.85 oranında düşüşle 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 860, 312 adet işlem
- 17:31XU100 Endeks 100, 169 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 4, 558.00 milyon TL de
- 17:31MRDIN Yüzde -3.40 oranında düşüşle 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 301, 650 adet işlem
- 17:29DESPC Yüzde -3.30 oranında düşüşle 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 021, 782 adet işlem